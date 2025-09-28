Rezultate Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 28 septembrie 2025. Premiu de peste 6,8 milioane de euro la 6/49

Reportul la Loto 6/49, categoria I, a depășit 34,98 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, suma acumulată este de 33,27 milioane de lei (peste 6,55 milioane de euro), anunță Loteria Română.

Rezultatele extragerilor de duminică, 28 septembrie 2025:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Duminică, 28 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 25 septembrie, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câştiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,36 milioane de lei (peste 662.100 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, reportul este de 914.000 de lei (peste 180.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.900 de lei (peste 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 184.000 de lei (peste 36.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 218.900 de lei (peste 43.100 de euro).

