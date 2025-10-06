S-a câștigat la LOTO. Ce premii au obținut trei români

Premiul de categoria I la tragerea Noroc Plus de duminică, în valoare de 163.709,76 lei, a fost câştigat cu un bilet jucat la o agenţie loto din Oneşti, judeţul Bacău, informează, luni, Loteria Română.

De asemenea, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig de 54.118,56 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Holboca, judeţul Iaşi.

La tragerea Noroc de duminică, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 54.233,28 lei cu un bilet jucat la o agenţie loto din Galaţi.

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat 30.440 de câştiguri în valoare totală de peste 2,74 milioane de lei.

Reporturi mari la toate jocurile loto

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 38,16 milioane de lei (peste 7,49 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,06 milioane de lei (peste 602.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 34,39 milioane de lei (peste 6,75 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report de peste 408.400 de lei (peste 80.200 de euro), iar la categoria a II-a, un report de peste 140.700 de lei (peste 27.600 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 244.800 de lei (peste 48.100 de euro).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













