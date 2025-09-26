Jackpot record de 120 de milioane de euro câștigat la Berlin. Norocosul câștigător nu și-a revendicat premiul

O victorie istorică a fost înregistrată la un punct de vânzare loto din Berlin – 120 de milioane de euro au mers către un singur bilet. Totuși, norocosul câștigător nu și-a revendicat încă premiul.

La tragerea Eurojackpot de marți, norocul i-a zâmbit unui jucător din Berlin, potrivit RMF 24.

Acesta a nimerit toate numerele: 7, 18, 31, 32, 33 și numerele Euro suplimentare: 10 și 11. După douăsprezece trageri fără câștigător al marelui premiu, un jackpot record de 120 de milioane de euro a fost câștigat de un singur jucător. Este a doua oară în istoria capitalei germane când se înregistrează un câștig atât de mare.

Între timp, norocosul rămâne necunoscut. Câștigătorul Eurojackpot din Berlin nu s-a prezentat încă, a confirmat purtătorul de cuvânt al Lotto Berlin, Thomas Dumke, într-un interviu pentru presă.

Câștigătorul este încă necunoscut

Au trecut două zile de la tragere, iar posesorul biletului câștigător nu s-a prezentat nici la agenția loto, nici la sediu. Este posibil să nu știe încă de norocul său? Sau își amână intenționat revendicarea premiului? Situații de acest fel sunt rare, dar nu imposibile.

„Uneori, jucătorii stau la ușa noastră la 7 dimineața, cu biletul în mână, pentru că nu au putut dormi. Alți câștigători, în schimb, își oferă intenționat o săptămână sau două de răgaz”, a mărturisit Dumke.

Cât timp are norocosul să își ridice câștigul

Prin lege, câștigătorul are la dispoziție trei ani pentru a-și revendica premiul. Această perioadă începe la 1 ianuarie, în anul următor tragerii. Asta înseamnă că milionarul din Berlin are timp până la 31 decembrie 2028. Dacă nu își ridică premiul până atunci, averea va fi pierdută – sau, mai precis, redistribuită jucătorilor prin trageri speciale.

Istoria cunoaște cazuri în care câștiguri de milioane au rămas nerevendicate – în 1991, nu mai puțin de 1,6 milioane de mărci germane s-au pierdut în Berlin.

Ce se știe despre câstigator

Tot ce se știe deocamdată este următorul lucru: biletul câștigător a fost depus într-un punct de pariere din Charlottenburg-Wilmersdorf. Un purtător de cuvânt al Lotto Berlin speculează că norocosul este un jucător ocazional care, probabil, nu știe încă de averea pe care a dobândit-o. Este a doua oară când 120 de milioane de euro ajung la Berlin – prima dată s-a întâmplat în noiembrie 2022.

