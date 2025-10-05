Extrageri Loto duminică 5 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,2 milioane de euro

05-10-2025 | 09:22
loto
Inquam Photos / Octav Ganea

Loteria Română organizează duminică, 5 octombrie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Adrian Popovici

La extragerile de joi, 2 octombrie, Loteria Română a acordat 23.599 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,05 milioane de lei, peste 7,28 milioane de euro. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,91 milioane de lei, peste 574.300 de euro.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,99 milioane de lei, peste 6,68 milioane de euro, iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1,06 milioane de lei, peste 210.400 de euro. La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 156.400 de lei, peste 30.700 de euro.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 233.100 de lei, peste 63.500 de euro, iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 98.100 de lei, peste 19.300 de euro. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 224.500 de lei, peste 45.800 de euro.

loto, numere loto, rezultate loto, loto 6 din 49, premii loto, loto 5/40, loto 5 din 40

Dată publicare: 05-10-2025 09:20

Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
