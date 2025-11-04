“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Afirmația îi aparține regizorului Serge Celebidachi, fiul legendarului dirijor român Sergiu Celibidache. Într-un interviu pentru știrile PRO TV, realizat de Cristian Leonte, el vorbește cu emoție despre România, țara în care spune că s-a regăsit și că se simte cel mai bine.

„Eu m-am regăsit și mă simt cel mai bine aici. Mai bine decât aici nu se poate trăi”

Deși a trăit la Paris, Londra sau New York, a ales în cele din urmă România, nu pentru că e țara natală a tatălui său, ci pentru că “este vorba de o țară extraordinară”, deși românii au tendința să se plângă de ea.

Într-o lume în care, spune el, Occidentul devine tot mai tensionat și lipsit de căldură umană, România pare să-și păstreze echilibrul.

Serge Celebidachi: “Am vrut intotdeauna să fac ceva frumos pentru România, care este o țară neînțeleasă, redusă la niște clișee abominabile. Dar dacă veniți aici și înțelegeți cât de bogat, cât de frumos este la noi... Parisul este terminat, Londra începe să fie la fel... Vestul este din ce în ce mai polarizat, e foarte dificil să ne regăsim. Se trăiește încă foarte bine în România, cu toate probleme de austeritate. (...)

„România e o țară extraordinară”

Este vorba de o țară extraordinară. Și nu o spun pentru că sunt român. Nu, că eu sunt foarte critic cu toată lumea. M-am născut a Paris, nu m-am regăsit. Toată lumea se plânge.. Când vorbesc cu taximetrist aici, când mă întorc, întotdeauna sunt nemulțumiți. Dar de ce nu te duci la Paris, să auzi ce înseamnă fii nemulțumit? Cine face grevă non-stop? Parizianul și francezul sunt ‘number one’.

Până la urmă, dacă nu ești fericit, pleci. Și atunci eu am plecat, am căutat, am fost în America, am fost la Londra și m-am regăsit și mă simt cel mai bine aici. Și toată lumea mă întreabă "Dar cum de te-ai mutat la București? Păi este formidabil, este foarte plăcut. (...) Mai bine decât aici nu se poate trăi. Este formidabil.”

„Eu am suferit de când eram copil de imaginea asta extrem de tristă – cum suntem noi priviți în afară. Când spuneam că am părinți români, ei se așteptau să fiu pierdut pe la Gara de Nord, sau nu știu cum”, a spus regizorul.

Filmul său, Cravata Galbenă, este o declarație de dragoste față de țara natală a tatălui său și o încercare de a arăta lumii o altă față a României – una frumoasă, bogată și profund umană.

Filmul, realizat cu o distribuție internațională de top (John Malkovich, Sean Bean, Miranda Richardson) este un omagiu adus tatălui său, dar și o declarație de dragoste față de România.

Cravata Galbenă redă povestea vieții dirijorului Sergiu Celibidache, dar și complexitatea unei familii care a supraviețuit traversând granițe, războaie și regimuri criminale.

„Sper să fie mai mult decât să descoperim viața tatălui meu. Este o călătorie poate mai internă, devine un subiect mai universal, pentru că axul principal este relația între un caracter și familia lui”, a explicat Celebidachi.

El a vorbit și despre legătura profundă dintre film și public: „A fost o mare plăcere și, de fapt, am fost uimit să văd că au reacționat la lucruri extrem de mici, la niște puncte de umor foarte discret. La final, publicul nu s-a oprit din aplauze. Mă bucur extrem de mult pentru că, pentru mine, aici începe dialogul cu publicul.”

Serge Celebidachi mărturisește că filmul său e și un exercițiu de recunoștință: „Trebuie să facem mult mai mult pentru cultura și partea frumoasă din România. Dacă merge filmul ăsta, poate dăm curaj și altor oameni să facă și ei partea lor.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













