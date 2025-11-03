Premiera de gală a filmului Cravata Galbenă, un eveniment de excepție la Sala Palatului

Stiri Mondene
03-11-2025 | 13:43
Premieră film Cravata Galbenă
Pro Tv

Pe 1 noiembrie, Sala Palatului din București a găzduit premiera de gală a filmului Cravata Galbenă, în prezența actorilor John Malkovich și Sean Bean, a regizorului Serge Ioan Celebidachi și a echipei. 

autor
Știrile PRO TV

Evenimentul a reunit peste 4.000 de spectatori, într-o seară memorabilă.

Printre cei prezenți s-au numărat invitați speciali, personalități din lumea culturală și politică și reprezentanți ai industriei cinematografice, care au sărbătorit împreună lansarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte românești și cea mai așteptată premieră a anului.

Seara a reunit nume sonore precum Victor Rebengiuc, Oana Gheorghiu, Irina Margareta Nistor, Paula Herlo, Ana Ularu, Amalia Enache, Andreea Esca, Cosmin Stan, Maria Marinescu, Ileana Badiu, Irina Rimes, Virgil Ianțu, Lora, Nicolai Tand, Marian Râlea, Sonia Argint Ionescu, Teodora Tompea, Lili Sandu, Andreea Marin, Andrei Nourescu, Alteța Sa Regală Principesa Sofia, Guvernatorul Băncii Naționale a României Mugur Isărescu, Emil Constantinescu, Sebastian Burduja, Călin Popescu Tăriceanu, Raluca Turcan, Theodor Stolojan, Ministrul Culturii Demeter András István.

Evenimentul s-a bucurat și de prezența vizionarului regizor Tim Burton, invitat special al galei. Fascinat de România încă din perioada filmărilor pentru Wednesday, când a descoperit farmecul locurilor și al oamenilor, cineastul a fost impresionat de povestea filmului Cravata Galbenă, care i-a fost prezentată de un colaborator român cu care lucrează în prezent.

Citește și
Cravata Galbenă / The Yellow Tie
(P) S-au încheiat filmările pentru Cravata Galbenă, filmul despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache

Participarea sa la premieră a reprezentat un moment deosebit pentru public și pentru echipa filmului și a subliniat interesul internațional pentru pelicula Cravata Galbenă.

„Filmul a fost minunat. Și voi avea mereu o legătură romantică cu România. Am lucrat aici, așa că știu cât de talentați sunt profesioniștii din domeniu”, a declarat Tim Burton.

La finalul proiecției, actorii și membrii echipei au urcat pe scenă pentru a mulțumi publicului și pentru a împărtăși emoțiile trăite în timpul realizării filmului.

Invitații au vorbit despre onoarea de a face parte dintr-un proiect dedicat unui mare român.

“Cred că toți cei care nu suntem români, ne simțim onorați să facem parte din acest film despre un mare român. Vă mulțumim foarte mult că ați venit și mulțumiri tuturor colegilor mei și tuturor celor care au făcut posibil acest lucru”, a declarat actorul John Malkovich.

“A fost atât de frumos să lucrez în țara voastră. Ne-am simțit cu adevărat bine primiți. Nu-mi vine să cred că stau alături de unul dintre eroii mei, chiar aici, în dreapta mea, John Malkovich. I-am urmărit cariera și este un om extraordinar. Mulțumesc că sunteți alături de mine în această seară și vreau, de asemenea, să le mulțumesc Adelei și lui Serge și tuturor celor de aici. A fost minunat să lucrez la un film atât de superb, emoționant și plin de sensibilitate. Vă mulțumesc că mi-ați oferit această oportunitate”, a spus Sean Bean.

Deși nu a putut fi prezent la eveniment, actorul Ben Schnetzer a transmis un mesaj emoționant publicului:

“Aceasta este o poveste românească și cred că vorbesc în numele întregii distribuții și al întregii echipe când spun că, în fiecare zi, ne-am inspirat din forța spirituală a românilor, pe care am simțit-o pretutindeni în jurul nostru. Așa că vă mulțumesc. Acest film este pentru voi și sper din suflet să vă placă”, spune actorul Ben Schnetzer.

Synopsis film

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.

Informații despre film

Filmul acoperă peste șapte decenii din viața dirijorului și este o producție cu finanțare exclusiv românească, realizată de o echipă de peste 300 de profesioniști. A fost filmat integral în România, cu sprijinul a cinci orchestre naționale, care au recreat concertele istorice ale lui Celibidache din Philadelphia, Buenos Aires, Veneția, București și Berlin.

Realizat pe parcursul a mai bine de șapte ani de documentare, pregătire, filmări și post-producție, Cravata Galbenă este una dintre cele mai ample producții cinematografice românești, un film despre geniu, sacrificiu și puterea unui vis.

În rolurile principale sunt John Malkovich (Dangerous Liaisons, Being John Malkovich) și Miranda Richardson (Tom & Viv, Damage), ambii dublu nominalizați la premiile Oscar, Ben Schnetzer (The Book Thief) și Kate Phillips (Peaky Blinders, Downton Abbey). Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings), laureat a două premii BAFTA, Anton Lesser (Game of Thrones) și Charlie Rowe (Rocketman) completează distribuția.
Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează și scenariul împreună cu James Olivier.

Din echipa de creație fac parte nume importante din industria cinematografică internațională: directorul de imagine Peter Menzies, Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură și prostetică Lynda Armstrong și scenograful Vlad Vieru.

Muzica originală este compusă de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge, iar castingul internațional este coordonat de Des Hamilton și Georgia Topley.

Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, James Olivier, Andrei Boncea, și Robert W. Cort.
Cravata Galbenă este o producție Oblique Media, realizat în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, realizată cu sprijinul Guvernului României prin programul derulat de Oficiul de Film și Investiții Culturale și al Centrului Național al Cinematografiei.

Filmul Cravata Galbenă va putea fi văzut în cinematografele din întreaga țară din 14 noiembrie, distribuit de Vertical Entertainment.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=V4YfQSDboHM

Site: https://cravatagalbena.ro/

Social media:
● Facebook: https://www.facebook.com/CravataGalbena.filmul
● Instagram: https://www.instagram.com/cravatagalbena_filmul/
● Tik Tok: https://www.tiktok.com/@cravatagalbena_filmul
● YouTube: https://www.youtube.com/@CravataGalbena_filmul
 

Livratorul srilankez lovit și scuipat de o femeie și-a retras plângerea. De la ce a pornit scandalul. VIDEO

Sursa: StirilePROTV

Etichete: eveniment, film, sala palatului, cravata galbena,

Dată publicare: 03-11-2025 13:42

Articol recomandat de sport.ro
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Citește și...
Trailerul filmului Cravata Galbenă a fost lansat oficial
Cultura
Trailerul filmului Cravata Galbenă a fost lansat oficial

PARTENERIAT. Trailerul filmului Cravata Galbenă, despre viața marelui dirijor Sergiu Celibidache, a fost lansat oficial. Filmul va putea fi vizionat în cinematografele din întreaga țară începând din 14 noiembrie.

 

(P) S-au încheiat filmările pentru Cravata Galbenă, filmul despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache
Advertoriale
(P) S-au încheiat filmările pentru Cravata Galbenă, filmul despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache

Producătorii și regizorul lungmetrajului Cravata Galbenă/The Yellow Tie au anunțat încheierea filmărilor care au avut loc în această vară în locații din București și împrejurimi.

Recomandări
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România
Stiri actuale
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

România atrage investiții de sute de milioane de euro în industria de apărare. La Palatul Victoria, Premierul Ilie Bolojan a semnat un contract de cooperare cu una dintre cele mai mari companii din domeniul apărării - Rheinmetall din Germania.

„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse
Stiri Justitie
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse

Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL
Stiri Politice
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL

Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 03 Noiembrie 2025

01:43:56

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 03 Noiembrie 2025

03:11:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28