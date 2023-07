Sean Bean, interviu pentru Știrile PRO TV. Actorul filmează în România pentru pelicula „Cravata galbenă”

Totuși, planeta întreagă îl recunoaște pe actorul Sean Bean pentru rolurile din „Trilogia Lord of the Rings”, ori „Game of Thrones”. Actorul britanic filmează zilele acestea în România pentru „Cravata galbena”, o peliculă despre viața dirijorului Sergiu Celibidache, în care îl interpretează pe părintele acestuia, într-o complicată relație tată-fiu.

Sean Bean: „Game of Thrones, la fel ca și Lord of the Rings, au devenit așa niște fenomene internaționale, nici nu ne-am dat seama la momentul filmărilor, eram în Noua Zeelenda, știam că sunt filme mari, dar nu ne-am dat seama că vor prinde la atât de mulți oameni din toată lumea, am făcut o groază de bani, ceea ce e bine”.

Sean Bean filmează în aceste zile în Romania pentru lungmetrajul Cravata Galbenă. Va fi Demostene, tatăl celebrului dirijor Sergiu Celibidache.

Amalia Enache: Joci un român cu origini grecești, a fost nevoie de un nas mai mare?”

Sean Bean: „O, am deja unul mare, l-am adus cu mine”.

Amalia Enache: Demostene e un personaj pozitiv sau negativ, având în vedere că fiul lui s-a separat complet de el când a împlinit 18 ani?

Sean Bean: „Cred că în vremurile acelea, 1922 până în 1970, în cele mai multe țări și in mod special cineva din domeniul militar era foarte strict cu copiii. Copiii nu erau văzuți cum sunt acum, erau considerați ca niște ființe care trebuie antrenate, învățate, pregătite să urmeze o carieră importantă. Demostene își dorea ca fiul lui să-i calce pe urme și astfel îl tolerează să cânte la pian, să studieze muzica puțin, dar se așteaptă la mai mult de la el, să devina politician, chiar prim ministru al României”.

Amalia Enache: Care a fost provocarea cea mai mare la acest rol?

Sean Bean: „Foarte ciudat este ca mie imi place să cânt la pian, Bach, Mozart, mulți din muzica clasică și, de fapt, în acest film sunt foarte anti-muzică, închid pianul peste degetelui lui Sergiu. Da, la filmări sunt fascinat de cum se aude muzica, și tocmai eu trebuie să zic: Liniște! Nu mai cânta la pian, îi dau peste mâini, să închid pianul, e ciudat să joci un personaj care e opusul tău”.

Amalia Enache: Vei avea timp și planuri să vizitezi ceva în România?

Sean Bean: „Nu am foarte mult timp, am ajuns aici și am început imediat filmările, dar am vrea, ca toată lumea, să ajungem în Transilvania, să vedem castelele, dar e drum destul de lung și anevoios. E o țară frumoasă și în București sunt atâtea de admirat, clădirile vechi, e interesant să vezi clădirile din secolul trecut și apoi, imediat lângă, cele din perioada comunistă”.

Tipul dur din filme, despre care se spune ca cel mai adesea moare inainte să se termine filmul, este în viața reală nu doar un iubitor de muzică, dar și un pasionat grădinar.

Sean Bean: „Am foarte mulți trandafiri în grădină, îmi place mirosul lor, am 150 de trandafiri și merg printre ei să tai părțile uscate, dar am și flori pe care le aveau mama și tata în grădina lor, sau bunicul meu, plante de modă veche”.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 04-07-2023 19:36