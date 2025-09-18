Băsescu, despre drona care a intrat în spaţiul aerian al țării: „Lui Putin trebuie să-i demonstrezi că te poți apăra”

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că lipsa unei reacții ferme a României și a NATO riscă să transmită vulnerabilitate în fața Moscovei, după ce o nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al al țării și al Poloniei.

Într-un interviu pentru Știrile PRO TV, Traian Băsescu explică de ce lipsa de reacție poate da impresia că Putin deține puterea.

O dronă a intrat în spațiul aerian al României. Nu e prima, nu e prima dată când se întâmplă asta. Avem o lege, însă fără norme. Trebuie dată într-un urma unei ședințe a CSAT. Ne testează Vladimir Putin?

Traian Băsescu: „Categoric da, dar nu numai România testează, ci și Polonia. Este evident că nu suntem pregătiți să facem față acestui nou mod de a duce războaiele utilizând drone și așa mai departe. Nu există nici o scuză. Repet, nu există nicio scuză. Că n-aveam metodologie că nu aveam noroc, că n-avea, nu știu ce nu aveam. Nu există nicio scuză să nu dobori un obiect zburător intrat fără autorizație în spațiul tău aerian. Lui Putin trebuie să-i demonstrezi că te poți apăra, iar asta înseamnă să-i fi dărâmat dronele. Nu știu dacă neapărat cu avioane F-16, care la cea mai mică viteză zboară cu 550-600 km (pe oră, n.r.), iar o dronă zboară cu o viteză de 120 km și zboară la 300 m. Este destul de dificil să le dobori cu F-16. Trebuie să ne punem mijloacele de luptă antiaeriană clasice pe care le avem în dotarea armatei române”.

E mai vulnerabilă România decât Polonia?

Traian Băsescu: „N-aș zice că e mai vulnerabilă, poate e mai șovăitoare. Și eu nu înțeleg de ce suntem șovăitori în relația cu Rusia sau de ce suntem șovăitori în a demonstra lui Putin că nu se poate juca în spațiul aerian al României”.

E o pradă mai ușoară țara noastră?

Traian Băsescu: „Nu. România nu e pradă ușoară, dar ar trebui să demonstreze asta înainte de a fi în vreo situație dificilă”.

A avut o declarație președintele Poloniei într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Bild. „Trebuie să facem totul să fim pregătiți de război, pentru că numai asta ne asigură pacea”. Cât de aproape credeți că suntem de un război?

Traian Băsescu: „Greu de evaluat și nu cred că Putin este pregătit să intre război cu NATO. Cred că asta este o exagerare. În schimb, Putin vrea să dea impresia de putere și atâta timp cât noi nu reacționăm corespunzător, imaginea va fi că Putin îngenunchează NATO, nu numai România sau Polonia sau balticii, ori din acest punct de vedere măcar pentru populație, care tot aude că se cheltuiesc miliarde pentru înarmare pentru dotarea armatei tot aude lucrul ăsta, iar pe de altă parte, când intră dronele neautorizat în spațiul aerian al României, ne trezim, găsim tot felul de motive să nu le doborâm. De unde vine întrebarea firească: Oare chiar n-au vrut să le doboare sau România nu poate să le doboare? Și asta e oîntrebare legitimă pe care cetățenii români o pun, având în vedere ă ce cifre au auzit că s-ar cheltui pentru înarmare”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













