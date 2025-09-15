Polonia a doborât o dronă deasupra clădirilor guvernamental din Varșovia. Doi cetățeni din Belarus au fost arestați

15-09-2025
AFP

Ofiţerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varşoviei, iar doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi, a anunţat luni seara premierul polonez Donald Tusk.

Sabrina Saghin

„Chiar acum, Serviciul de Protecţie de Stat a neutralizat o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi. Poliţia investighează circumstanţele incidentului”, a scris premierul Donald Tusk pe X.

Clădiri guvernamentale vizate

El a precizat că este vorba de clădiri guvernamentale sensibile, inclusiv strada Parkowa şi Palatul Belweder.

Nu se ştiu deocamdată mai multe detalii.

Incidentul survine în contextul în care Polonia se află în stare de alertă după ce o serie de drone ruseşti au pătruns săptămâna trecută în spaţiul aerian polonez în cadrul unei incursiuni de o amploare fără precedent.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 15-09-2025 22:10

