Traian Băsescu, ironie la adresa ambasadorului rus: „Cum stăm cu aroganța? Fugiți la Parchet, aveți un OZN”

Traian Băsescu, mesaj ironic la adresa ambasadorului rus. Fostul președinte i-a răspuns diplomatului după ce acesta a catalogat drept „OZN” drona rusească care a intrat în România.

Fostul șef al statului a publicat un scurt mesaj adresat ambasadorului rus la București. Textul, publicat pe Facebook, este o ironie la adresa reacției oficiale a reprezentanței ruse la adresa dronei care a intrat în spațiul aerian al României.

Traian Băsescu i-a întors ironia ambasadorului rus care luni trata cu umor incidentul în care o dronă a țării sale a intrat în spațiul aerian al României, numindu-l „OZN”.

Fostul președinte a criticat „aroganța” diplomatului și a făcut trimitere la un alt „OZN” de care Rusia s-ar face vinovată, războiul hibrid împotriva României și faptul că Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru tentativa de răsturnare a ordinii constituționale.

Mesajul lui Traian Băsescu pentru ambasadorul rus:

„Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?

Depozite de arme, lingouri de aur, milioane de dolari, agresivitate şi ameninţări.

Potra, Georgerscu şi mercenarii lor, puşi sub acuzare pentru tentativă de destabilizare a României.

Ce să zicem domnule ambasador… fugiţi la Parchetul General ca aveţi un OZN”.

Ironiile ambasadei Rusiei după invadarea spațiului aerian al României

Ambasada Rusiei în România susţine că incidentul cu drona intrată în spaţiul aerian românesc este „o provocare intenţionată a regimului de la Kiev” și a susținut că țara noastră a descoperit un „OZN”.

În legătură cu convocarea ambasadorului Rusiei la MAE, Ambasada Rusiei precizează că protestul părţii române, care l-a convocat la MAE pe ambasadorul rus la Bucureşti, „a fost respins ca fiind nefondat şi nejustificat”, având în vedere „lipsa unei confirmări obiective a provenienţei ruseşti a aparatului zburător”.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spaţiul aerian al ţării şi s-a grăbit să anunţe că ar fi vorba de o dronă rusească. În acest sens, pe 14 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-i transmite „protestul ferm” al autorităţilor române”, a precizat Ambasada Rusiei într-un comunicat de presă.

