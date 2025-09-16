Traian Băsescu, ironie la adresa ambasadorului rus: „Cum stăm cu aroganța? Fugiți la Parchet, aveți un OZN”

Stiri Politice
16-09-2025 | 19:34
Traian Basescu
Inquam Photos / Elena Covalenco

Traian Băsescu, mesaj ironic la adresa ambasadorului rus. Fostul președinte i-a răspuns diplomatului după ce acesta a catalogat drept „OZN” drona rusească care a intrat în România.

autor
Adrian Popovici

Fostul șef al statului a publicat un scurt mesaj adresat ambasadorului rus la București. Textul, publicat pe Facebook, este o ironie la adresa reacției oficiale a reprezentanței ruse la adresa dronei care a intrat în spațiul aerian al României.

Traian Băsescu i-a întors ironia ambasadorului rus care luni trata cu umor incidentul în care o dronă a țării sale a intrat în spațiul aerian al României, numindu-l „OZN”.

Fostul președinte a criticat „aroganța” diplomatului și a făcut trimitere la un alt „OZN” de care Rusia s-ar face vinovată, războiul hibrid împotriva României și faptul că Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru tentativa de răsturnare a ordinii constituționale.

Mesajul lui Traian Băsescu pentru ambasadorul rus:

„Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?

Citește și
Traian Basescu si Vladimir Putin
Băsescu: Alergăm ca bezmeticii după o dronă care trebuia doborâtă. A fost o greșeală că nu i-am demonstrat Rusiei că putem

Depozite de arme, lingouri de aur, milioane de dolari, agresivitate şi ameninţări.

Potra, Georgerscu şi mercenarii lor, puşi sub acuzare pentru tentativă de destabilizare a României.

Ce să zicem domnule ambasador… fugiţi la Parchetul General ca aveţi un OZN”.

 

Ironiile ambasadei Rusiei după invadarea spațiului aerian al României

Ambasada Rusiei în România susţine că incidentul cu drona intrată în spaţiul aerian românesc este „o provocare intenţionată a regimului de la Kiev” și a susținut că țara noastră a descoperit un „OZN”.

În legătură cu convocarea ambasadorului Rusiei la MAE, Ambasada Rusiei precizează că protestul părţii române, care l-a convocat la MAE pe ambasadorul rus la Bucureşti, „a fost respins ca fiind nefondat şi nejustificat”, având în vedere „lipsa unei confirmări obiective a provenienţei ruseşti a aparatului zburător”.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spaţiul aerian al ţării şi s-a grăbit să anunţe că ar fi vorba de o dronă rusească. În acest sens, pe 14 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-i transmite „protestul ferm” al autorităţilor române”, a precizat Ambasada Rusiei într-un comunicat de presă.

Sursa: Facebook

Etichete: Rusia, traian basescu, ambasada rusiei,

Dată publicare: 16-09-2025 19:34

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Traian Băsescu, despre ironia Ambasadei Rusiei în cazul dronei: Mă tem că-şi are baza în modul nostru de a acţiona
Stiri Politice
Traian Băsescu, despre ironia Ambasadei Rusiei în cazul dronei: Mă tem că-şi are baza în modul nostru de a acţiona

Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, luni, în legătură cu reacţia ironică a Ambasadei Rusiei în cazul dronei intrate în spaţiul aerian românesc, că se teme că îşi are baza în modul de a acţiona al autorităţilor române.

Băsescu: Alergăm ca bezmeticii după o dronă care trebuia doborâtă. A fost o greșeală că nu i-am demonstrat Rusiei că putem
Stiri Diverse
Băsescu: Alergăm ca bezmeticii după o dronă care trebuia doborâtă. A fost o greșeală că nu i-am demonstrat Rusiei că putem

Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat despre incidentul cu drona rusească intrată neautorizat în spaţiul aerian românesc că aceasta trebuia doborâtă.  

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Stiri Politice
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.

Recomandări
S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România
Stiri Sociale
S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România

Prețurile la alimentele de bază pentru care guvernele Ciolacu 1 și 2 au plafonat adaosul comercial s-au dublat în ultimii doi ani, arată datele oficiale INS.

 

Cum funcționa rețeaua de propagandă prorusă „Portal Kombat” care l-a promovat pe Călin Georgescu. Detalii din rechizitoriu
Stiri actuale
Cum funcționa rețeaua de propagandă prorusă „Portal Kombat” care l-a promovat pe Călin Georgescu. Detalii din rechizitoriu

Procurorii au detaliat în rechizitoriul prin care fostul candidat la Președinție Călin Georgescu a fost trimis în judecată modul în care ecosistemul de propagandă și dezinformare al Federației Ruse a fost folosit în contextul anului electoral 2024.

Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
Stiri actuale
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”

Șeful ANAF spune că reorganizarea instituției va urma după digitalizare. El explică și controalele frecvente la micii contribuabili: inspectorii evită marile firme, unde munca e mai complicată.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Septembrie 2025

48:08

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28