Un ucrainean a fost expulzat după ce drona sa a survolat clădiri guvernamentale din Varşovia. NATO și UE cresc securitatea

Stiri externe
17-09-2025 | 19:49
politie ucraina


Un ucrainean de 21 de ani a fost condamnat la expulzare în ţara sa pentru încălcarea legislaţiei aeriene poloneze prin trimiterea unei drone care a survolat clădiri guvernamentale din Varşovia, conform AFP, preluat de Agerpres.

autor
Sabrina Saghin

Serviciile de protecţie poloneze au fost alertate luni, când drona a fost observată deasupra unei clădiri unde se află cancelaria premierului Donald Tusk, birouri ale ministerului apărării şi o reşedinţă a preşedintelui Karol Nawrocki.

Cu numai câteva zile înainte, în spaţiul aerian al Poloniei pătrunseseră circa 20 de drone ruseşti.

Luni, după neutralizarea dronei de la Varşovia, poliţia poloneză i-a reţinut pe tânărul ucrainean şi pe o adolescentă belarusă în vârstă de 17 ani.

Iniţial, Tusk afirmase că ambii suspecţi sunt belaruşi.

Ucraineanul, căruia nu i-a fost dezvăluită public identitatea, a fost condamnat la o amendă şi expulzat în Ucraina, interzicându-i-se totodată accesul pe teritoriul polonez sau oriunde în spaţiul Schengen timp de cinci ani. El "a încălcat legislaţia aeriană", a explicat Jacek Wisniewski, purtător de cuvânt al poliţiei capitalei.

Chiar de astăzi va fi predat grănicerilor ucraineni", a precizat pentru AFP Dagmara Bielec, purtătoare de cuvânt a poliţiei poloneze de frontieră.

Adolescenta belarusă a fost eliberată de poliţişti după ce a fost supusă unui interogatoriu, a declarat Wisniewski.

Incidentul s-a petrecut luni seara, în jurul orei locale 20.00, când agenţi ai Serviciului de Protecţie a Statului (SOP) au detectat şi neutralizat o dronă care survola strada Parkowa şi palatul prezidenţial Belweder, o zonă de excludere aeriană din motive de securitate, potrivit EFE.

În urma incidentului, preşedintele polonez, conservatorul Karol Nawrocki, a criticat comunicarea cu guvernul premierului liberal Donald Tusk, afirmând că a aflat despre incident prin intermediul reţelelor sociale.

Cu puţin înainte de zborul dronei, la palatul prezidenţial a avut loc o întrevedere între preşedintele Nawrocki şi ministrul de externe chinez, Wang Yi.

După intruziunea dronelor ruseşti, Regatul Unit şi mai multe state din Uniunea Europeană, printre care Franţa, Germania şi Suedia au anunţat că îşi suplimentează contribuţia la apărarea antiaeriană a Poloniei la frontiera de est cu Ucraina şi Belarus.

Sursa: Agerpres

17-09-2025 19:49

