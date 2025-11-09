„O șansă la un milion”. Un tânăr din Londra a făcut o descoperire neașteptată după ce a abordat un străin într-un magazin

Stiri externe
09-11-2025 | 16:16
tanar din uk
BBC

Un tânăr de 21 de ani trimitea colete într-un magazin din vestul Londrei când a descoperit că un alt client era tatăl său biologic.

autor
Mihaela Ivăncică

„Mi-am dorit toată viața să-l cunosc”, a declarat Oliver Archer pentru BBC London. „Ajunsesem să accept că nu o să-l întâlnesc niciodată.”

Pe 27 octombrie, în magazinul din Ladbroke Grove, Archer a început o conversație cu bărbatul după ce l-a auzit vorbind turcă la telefon. Tot ce știa despre tatăl său era prenumele, înălțimea și faptul că era „un bărbat drăguț din Istanbul”.

„Sunt o persoană destul de vorbăreață, așa că am început să discutăm”, a povestit Archer. Când a aflat că familia bărbatului era din Istanbul, tânărul i-a răspuns: „Oh, și tatăl meu e din Istanbul.”

Archer s-a prezentat, și-au dat mâna și și-au spus numele. „M-am gândit imediat: ăsta e numele tatălui meu”, a spus el. „Era singura descriere pe care mi-a dat-o mama vreodată: un tip de treabă. Analizând conversația, chiar așa era. Nu i-am comparat fața cu a mea, doar știam că are numele potrivit și că e un om plăcut. Toate cele trei lucruri se potriveau. M-am gândit: o șansă la un milion – de ce nu?”

Momentul revelației

Când bărbatul se pregătea să plece, Archer l-a strigat și l-a rugat să mai stea puțin de vorbă. L-a întrebat apoi dacă o cunoaște pe mama sa. Răspunsul a fost: „Da, dar acum vreo 20 și ceva de ani.”

„A încremenit, și am rămas amândoi acolo, puțin stânjeniți”, a spus Archer. Următoarea lui replică a fost: „Cred că s-ar putea să fiu fiul tău.”

„Totul s-a întâmplat în trei sau patru minute. Pur și simplu, viețile noastre s-au intersectat întâmplător”, a adăugat el.

Archer știa că tatăl său era conștient că avea un fiu pe nume Oliver și chiar păstra o fotografie cu bunica paternă ținându-l în brațe când era bebeluș.

Tânărul, care are cinci surori și doi frați, a mărturisit că și-a petrecut copilăria sperând să-și găsească tatăl și că adesea căuta prenumele lui pe Facebook când mama nu era atentă.

Născut în Ladbroke Grove, Archer și-a petrecut copilăria în Kent și Kingston, revenind la 18 ani în Ladbroke Grove. „El a cunoscut-o pe mama mea aici, așa că am avut mereu un strop de speranță că, întorcându-mă, drumurile noastre se vor intersecta din nou.”

ADN-ul confirmă legătura

Cu două săptămâni înainte de întâlnirea întâmplătoare, Oliver Archer își făcuse un test ADN pentru a-și descoperi originile, sperând să găsească o legătură cu tatăl său. Rezultatul a confirmat ceea ce știa deja: este pe jumătate turc.

Archer a povestit că bărbatul i-a spus că își amintește adresa mamei sale și pe sora acesteia – cea care îi făcuse prezentarea – și că mama sa avea doi copii în acea perioadă. „Am avut o mică discuție și am râs puțin”, a spus el. „Mi-a spus că are alți șase copii. Presupun că urmează o altă conversație despre dacă îi voi cunoaște.”

De la întâlnirea întâmplătoare, cei doi au ținut legătura prin mesaje și au planificat să se întâlnească la o cafea. Întrebat dacă intenționează să facă un test ADN împreună cu tatăl său pentru a confirma legătura de rudenie, Archer a râs: „E leit eu. După cum arată, îmi place să cred că este. Cronologia și felul în care s-au legat lucrurile… nu aveam cum să plec de acolo gândindu-mă că e doar un străin care inventează povești.”

El a adăugat că totuși speră să facă un test ADN pentru confirmare 100%. Tânărul a mai spus că mama sa este fericită pentru el și a confirmat că descrierea corespunde bărbatului pe care îl cunoscuse cu ani în urmă. 

Sursa: BBC

09-11-2025 16:16

