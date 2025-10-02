UE propune un nou tip de etichetare pentru produsele vestimentare. Ce punctaj ar trebui să aibă o cămașă din bumbac biologic

Eticheta semafor din sectorul alimentar care împarte produsele în sănătoase și mai puțin sănătoase a început să fie adoptată de unele țări.

Are forma unui scor care, cu cât este mai mare, cu atât arată că producerea respectivelor haine a poluat mediul mai mult.

Comisia Europeană pregătește o directivă care va obliga toate statele membre să pună la vedere și costurile de mediu al hainelor. Momentan, măsura este voluntară și a fost adoptată de un producător din Franța, însă sunt câteva inițiative asemănătoare și în România.

Clienții care intră într-un magazin din Paris găsesc afișat, pe lângă prețul hainelor și costul de mediu. Pe etichetă sunt trecute niște punctaje care arată cât de multe resurse au fost consumate pentru producerea fiecărui articol.

Este o premieră în Europa într-o perioadă în care lupta împotriva risipei din sectorul textil ia avânt.

Încă nu există o clasificare exactă a acestor coduri, însă ne putem face o idee. De exemplu, o cămașă din bumbac biologic, produsă local, ar putea acumula undeva la 200-300 de puncte. Vorbim despre un scor bun care ne arată că avem în mână un produs prietenos cu mediul.

Pe de altă parte, o cămașă produsă în acele fabrici imense din Asia, din poliester, ea poate acumula chiar și 3.000 de puncte. Asta ne arată că pentru producerea ei au fost consumate foarte multe resurse.

Prin aceste etichete semafor, oficialii vor să descurajeze oamenii să cumpere hainele pentru producerea cărora este nevoie de multă apă, un consum mare de energie sau transport intensiv, de pildă.

Deja mai multe branduri mari au etichete speciale pentru produsele care folosesc materiale reciclate.

Există și în România câteva inițiative asemănătoare. Mihaela are un mic atelier în București.

De curând a primit una dintre cele mai importante certificări globale pentru produsele ei - certificarea B Corp, care arată că hainele pe care le produce au, printre altele, și un impact redus asupra mediului. Pentru calcul folosește o aplicație.

Mihaela Moisa, administratorul unui atelier de haine sustenabile: „Haideți să ne gândim ce înseamnă un material natural. Păi, în primul rând este vorba de planta din care este extras, cum este ea crescută. Este vorba de modul în care este transportată materia primă pentru a ajunge să faci, de exemplu, un material care s-a transformat ulterior într-o cămașă”.

Este greu de spus ce impact va avea pentru români această măsură având în vedere că pentru mulți contează materialul și prețul.

Cumpărător: „Mă uit să văd dacă mi-ar veni bine și mă uit și la material”.

Cumpărător: „Mă uit și la compoziție, la material, și la preț”.

Cumpărător: „La calitatea materialului. Bineînțeles că și la preț”.

Deși autoritățile europene au declarat război industriei fast fashion, reprezentanții platformei Shein au anunțat că vor deschide un magazin chiar în Galeriile Lafayette, un loc emblematic din lumea modei.

