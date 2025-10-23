Descoperire îngrijorătoare pe o plajă din Zoua Zeelendă. Autoritățile încearcă îndepărtarea riscului biologic.

Peste 20 de exemplare de balenă-pilot au murit după ce au eşuat pe o plajă izolată din Noua Zeelandă, transmite joi Reuters, preluat de Agerpres.

Un grup de 29 de balene a fost descoperit luni pe plaja Twilight, sau Paenga Rehia, în apropierea extremităţii nordice a Insulei de Nord.

Departamentul de Conservare a decis să nu demareze o operaţiune de salvare din cauza locaţiei îndepărtate, a stării animalelor şi a factorilor legaţi de maree, se arată într-un comunicat.

Cotidianul regional Northern Advocate a relatat joi că 27 dintre balene au murit între timp.

Departamentul de Conservare a declarat că a fost instituit un „rahui", o interdicţie spirituală maori, pentru îndepărtarea riscurilor biologice. Acest proces va fi condus de populaţia locală Ngati Kuri, cu sprijinul departamentului.

Noua Zeelandă şi ţara vecină, Australia, sunt zone predispuse la eşuări în masă ale balenelor. Ambele naţiuni insulare sunt înconjurate de oceane adânci în care trăiesc colonii mari de balene-pilot.

Cauza eşuării balenelor nu este cunoscută.

