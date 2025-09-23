Ministrul polonez de externe, avertisment pentru Rusia la o reuniune NATO: „Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”

23-09-2025 | 19:41
„Să nu vă plângeți când o să vă doborâm avioanele cu care încălcați spațiul aerian al statelor NATO!” Avertismentul a fost adresat Rusiei de șeful diplomației poloneze.

Incursiunile rusești în Estonia, Polonia și România au făcut marți și obiectul unei reuniuni a ambasadorilor celor 32 de state membre NATO. Estonia a solicitat consultări în baza Articolului 4 al Tratatului Nord-Atlantic, după ce avioane de vânătoare rusești au pătruns, vineri, pe teritoriul său.

Solidari și fermi, ambasadorii statelor NATO au subliniat că incidentul din Estonia se înscrie într-un tipar de comportament iresponsabil al Rusiei.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Acțiunile nechibzuite ale Rusiei sunt de natură să escaladeze tensiunile, riscă erori de calcul și pun în pericol vieți. Aliații au reafirmat încă o dată că angajamentul nostru comun față de apărarea colectivă este de neclintit”.

Într-un interviu pentru Știrile PROTV, Martin O'Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, a amintit că România este parte în operațiunea „Sentinela Estică”, vizând securizarea flancului estic al NATO, de la Nordul Îndepărtat până la Marea Neagră.

Radoslaw Sikorski
Polonia către Rusia: „Să nu vă plângeți dacă avioanele voastre sunt doborâte în spațiul aerian al NATO. Ați fost avertizați”

Martin O'Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa: „Capacitățile mobilizate pot fi trimise oriunde pe teritoriul aliat. Asta include, în mod clar, România. Deci, chiar dacă o forță este desfășurată într-o țară, ar fi naiv sau incorect să credem că nu poate fi trimisă foarte rapid într-o altă țară atunci când există nevoie. Cred că ceea ce oamenii din România ar trebui să știe este că NATO este absolut angajată în ceea ce privește securitatea și apărarea lor.

Luni seară, aliații din NATO au confruntat pe un ton ferm Rusia în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate cu privire la repetatele încălcări ale spațiului aerian NATO de către Rusia.

Radosław Sikorski, ministrul polonez de externe: „Dacă o altă rachetă sau un alt avion intră în spațiul nostru aerian fără permisiune, fie în mod deliberat, fie din... greșeală, și este doborât, iar resturile cad pe teritoriul NATO, vă rog să nu veniți aici să vă plângeți. Ați fost avertizați!

Yvette Cooper, ministrul de externe UK: „Îi transmit președintelui Putin următorul mesaj: astfel de acțiuni iresponsabile riscă o confruntare armată directă între NATO și Rusia. Alianța noastră este defensivă, dar să nu existe nicio îndoială: suntem pregătiți să luăm toate măsurile necesare pentru a apăra cerul și teritoriul NATO. Suntem vigilenți. Suntem hotărâți. Și dacă va fi nevoie să confruntăm avioane care operează în spațiul aerian NATO fără permisiune, atunci o vom face.

Oana Țoiu, ministru de Externe: „Condamnăm cu fermitate purtarea nesăbuită și periculoasă a Rusiei, care periclitează pacea și securitatea internaționale. Acum vorbim de Estonia, săptămâna trecută a fost România, iar înainte de asta - Polonia. În cazul României, în cele mai multe situații au fost implicate drone de fabricație iraniană. Chiar și o aparentă lipsă de reacție din partea comunității internaționale, în special din partea acestui Consiliu, riscă să încurajeze viitoare provocări.

Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgență la solicitarea Estoniei, al cărui spațiu aerian a fost încălcat de trei avioane de luptă rusești.

Rusia nu recunoaște nimic

Dmitry Polyanskiy, reprezentantul Rusiei la Națiunile Unite: „Aeronavele rusești nu s-au abătut de la ruta convenită și nici nu au pătruns în spațiul aerian al Estoniei. Ca de obicei, nu există nicio dovadă, în afară de isteria rusofobă care vine de la Tallinn.

Margus Tsahkna, ministrul Afacerilor Externe, Estonia: „Incursiunea este limpede ca lumina zilei, iar Rusia minte din nou, cum a mințit de multe ori în trecut. Ne amintim ocuparea Georgiei, în 2009, de anexarea peninsulei Crimeea în 2014, de invadarea Ucrainei în 2022. Vă rog, încetați cu minciunile!

Michael Waltz, ambasador USA la ONU: „Acest eveniment creează impresia că Rusia fie dorește să escaladeze situația și să atragă mai multe țări în conflictul cu Ucraina, fie nu are control deplin asupra celor care operează avioanele de luptă și dronele. Oricare dintre aceste scenarii este foarte îngrijorător.

Și de la Varșovia, Polonia a avertizat că va doborî orice aparat de zbor care îi încalcă spațiul aerian. Caută, însă, să-și diversifice opțiunile de reacție. Se va consulta cu aliații în situații ambigue, cum a fost cazul vineri, când aparate de luptă ale Moscovei au survolat o platformă poloneză de forare aflată în afara apelor teritoriale ale țării.

Donald Tusk, premierul polonez: „Trebuie să fim absolut siguri - și nu voi detalia acest aspect - că toți aliații vor trata această situație exact ca noi. Trebuie să fim absolut siguri că, dacă conflictul intră într-o fază foarte acută, nu vom fi singuri.”

Luni seară, principalele aeroporturi din Danemarca și Norvegia au fost închise, lăsând zeci de mii de pasageri blocați, după ce au fost observate drone în apropiere. Dronele au dispărut și, deocamdată, nu au fost identificați suspecți.

Sursa: Pro TV

