NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

Camelia Donțu: Vă mulțumim că ne-ați primit. Îmi puteți spune, România s-a confruntat cu multe incidente cu drone pe teritoriul său. Puteți confirma că România este, de asemenea, acoperită de Sentinela Estică și cum se va face acest lucru? Și ar trebui să ne așteptăm ca forțe aliate suplimentare să fie desfășurate în România în viitorul apropiat?

Martin O'Donnell: Ei bine, în primul rând, vă mulțumesc că m-ați primit, că mi-ați dat ocazia să vă vorbesc despre Sentinela Estică. Desigur, secretarul general și șeful meu, generalul Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, au anunțat-o acum două săptămâni, în urma incidentelor din Polonia.

Sentinela Estică este o nouă activitate de vigilență care încearcă să fie atât flexibilă, cât și agilă. Și, bineînțeles, în timp ce urgența existentă atunci când a fost înființată a implicat un incident care a avut loc în Polonia, Sackyer și secretarul general și întregul NATO văd foarte mult acest lucru ca o activitate a întregului flanc estic. Ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun că noi considerăm că acest lucru cuprinde zona din nordul îndepărtat până la Marea Neagră. Deci, desigur, asta include România. În ceea ce privește capacitățile suplimentare, o serie de națiuni s-au prezentat deja și au oferit capacități suplimentare, suplimentare față de ceea ce NATO are deja la dispoziție sau față de ceea ce națiunile au deja la dispoziție. Iar utilizarea acestor capacități este încă în curs de desfășurare. Desigur, Franța a fost prima care și-a anunțat contribuțiile.

Aceste capabilități au ajuns în Polonia. Dar aceste capabilități și orice capabilitate aflată sub controlul lui SACEUR (Supreme Allied Commander Europe), sub controlul generalului Grinkewich, are capacitatea de a fi trimisă oriunde de-a lungul teritoriului aliat. Asta include, în foarte mare măsură, România. Așadar, deși o forță poate fi desfășurată într-o țară, ar fi naiv sau incorect să credem că nu poate fi desfășurată într-o altă țară foarte, foarte rapid în caz de nevoie. Și am văzut acest lucru recent în cazul situației din Polonia, de fapt, când aeronavele au răspuns din Estonia. Și ați văzut acest lucru în incidentul recent al MiG-urilor care au zburat în Estonia, când ați văzut aeronave finlandeze, suedeze și italiene care au răspuns.

Așadar, au fost avioane din trei țări care au răspuns la un incident al unei țări. Așadar, în orice moment, toate aceste mijloace pot fi puse la dispoziție de NATO și de națiuni pentru a face față oricărei amenințări potențiale care ne poate afecta.

Camelia Donțu: Vă mulțumesc. Am avut trei incidente în ultimele două săptămâni, România, Estonia, Polonia, dar există o diferență între modul în care Polonia, de exemplu, a reacționat față de amenințări, dronele, au interceptat dronele. Iar în România, unde în ultimii, să spunem, doi ani, am avut cele mai multe incidente cu drone, România nu a interceptat dronele. Și atunci comunicarea a fost destul de vagă din partea autorităților către opinia publică.

După aceea a venit răspunsul autorităților ruse că poate românii au văzut un OZN. Este amuzant. Acest răspuns oarecum slab față de amenințările Rusiei din partea autorităților române nu încurajează Rusia să acționeze din nou?

Martin O'Donnell: Cred că fiecare situație trebuie luată în considerare pe baza propriilor circumstanțe. O situație poate fi complet diferită de o altă situație și sunt multe lucruri care trebuie analizate în aceste cazuri. Așadar, pentru a spune că într-un caz a avut loc o doborâre și în altul nu, intervin o mulțime de factori. Există un potențial de amenințare, da sau nu?

Doar pentru că există o incursiune în spațiul aerian sau pentru că o dronă survolează teritoriul dvs. nu înseamnă automat că există un potențial de amenințare. Evident, aceste cazuri, după cum tocmai am spus, trebuie analizate pe baza circumstanțelor lor individuale. Și apoi, desigur, așa cum au spus secretarul general și comandantul suprem al forțelor aliate, membrii serviciilor noastre NATO din toate cele 32 de țări au acționat în consecință de fiecare dată când au acționat. Și am văzut asta cu răspunsurile recente ale NATO la evenimentele recente din Polonia și Estonia.

Bogdan Isopescu, corespondent RRA: Ultima întrebare pentru mine. Cred că în trecut, în declarația de aici, secretarul general sau generalul a menționat că Sentinela Estică este o operațiune care acoperă tot flancul estic de la nord la Mediterana. A fost prima declarație. Care este rolul pe care Turcia îl va juca în această operațiune, dacă este cazul, în această operațiune Sentinela Estică?

Martin O'Donnell: Da, nu am niciun anunț specific de făcut în numele Turciei. Evident, mă bazez pe ei pentru asta. Dar ceea ce tocmai ați descris este absolut corect. Modul în care comandantul suprem al forțelor aliate are în vedere zona centrală estică este că aceasta se întinde de-a lungul întregului front estic, din nordul extrem până la Marea Neagră. Nu se concentrează asupra unei singure națiuni. Și pentru că este o activitate multidomenială, o vedem ca fiind dincolo de simpla componentă aeriană a acesteia.

Există și o componentă terestră. Există, de asemenea, și o componentă maritimă Danemarca a declarat că va contribui cu o fregată de apărare aeriană. Cred că încă își perfecționează anunțul. Aceasta încă nu a intrat în funcțiune. Dar, din nou, aceasta vorbește despre însăși natura acestei activități multidomeniu, care nu va include doar operațiuni ale Comandamentului Aliat, ci și transformarea Comandamentului Aliat și introducerea de tehnologii noi și inedite pentru a face față acestor incursiuni, în special ale dronelor.

Bogdan Isopescu, corespondent RRA: Vă mulțumim.

Camelia Donțu: Și ați spus despre, este un follow-up, ați putea spune că ultima dronă care a încălcat spațiul nostru, spațiul românesc, nu au fost periculoase pentru noi? Asta pentru că diferența între Polonia, intervențiile din Polonia și intervențiile din România. De aceea vreau să clarific un pic.

Martin O'Donnell: Da, din nou, cred că fiecare caz trebuie analizat pe baza propriilor circumstanțe. Și există o mulțime de factori care intră în calcul. Este foarte dificil pentru mine să... să mă uit la fiecare caz în parte. Cred că ceea ce ar trebui să știe oamenii din România este că NATO este absolut angajată față de securitatea și apărarea lor. Știu că Comandantul Suprem al Forțelor Aliate, știu că oamenii de aici de la sediul NATO sunt în contact regulat cu țara dumneavoastră și vor continua să fie astfel.

Camelia Donțu: Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Mulțumesc și eu.

