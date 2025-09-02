Zelenski, chemat la Paris pentru o întâlnire crucială. „Greii” care îl așteaptă la discuții pe liderul Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi, la Paris, cu lideri europeni și ai NATO, aliați ai Kievului, anunță președinția ucraineană, relatează AFP.

Mai exact, la întâlnirea cu liderul ucrainean va participa președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer.

Discuțiile coprezidate de Emmanuel Macron și Keir Starmer, privesc „garanțiile de securitate ale Ucrainei”, anunță pe X un consilier prezidențial, Mihailo Podoliak.

Acest summit intervine în contextul multiplicării inițiativelor europene în vederea negocierii unei păci în războiul din Ucraina.

Pe de altă parte, președintele rus Vladimir Putin i-a cerut joi, într-o întâlnire la Beijing, premierului slovac Robert Fico să oprească livrările de energie către Ucraina.

„Ucraina primește o cantitate considerabilă de resurse energetice de la vecinii săi din Europa de Est. Tăiați livrările inverse de gaze naturale, blocați livrările de energie”, i-a cerut Putin lui Fico.

„Atunci ei vor înțelege imediat că există limite ale comportamentului lor în ceea ce privește încălcarea intereselor altora”, a subliniat liderul de la Kremlin.

Slovacia, care face parte din NATO și UE, este foarte dependentă de gazele naturale rusești.

Robert Fico, cunoscut pentru pozițiile sale proruse, a criticat în mai multe rânduri atât susținerea Ucrainei de către Uniunea Europeană de la invazia rusă a Ucrainei, în 2022, cât și sancțiunile europene impuse Moscovei.

El consideră că aceste sancțiuni reprezintă un risc pentru securitatea energetică a Slovaciei.

Slovacia și Ungaria au cerut, în august, UE să ia măsuri împotriva unor atacuri „repetate” ale Ucrainei care vizează infrastructuri energetice din Rusia.

Pe de altă parte, Vladimir Putin a declarat luni că înțelegerile cu Donald Trump de la summitul din Alaska au deschis calea către pace în Ucraina, a relatat Reuters și AFP.

