Zelenski, chemat la Paris pentru o întâlnire crucială. „Greii” care îl așteaptă la discuții pe liderul Ucrainei

Stiri externe
02-09-2025 | 16:57
Mark Rutte și Volodimir Zelenski
AFP

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi, la Paris, cu lideri europeni și ai NATO, aliați ai Kievului, anunță președinția ucraineană, relatează AFP.

autor
Claudia Alionescu

Mai exact, la întâlnirea cu liderul ucrainean va participa președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer.

Discuțiile coprezidate de Emmanuel Macron și Keir Starmer, privesc „garanțiile de securitate ale Ucrainei”, anunță pe X un consilier prezidențial, Mihailo Podoliak.

Acest summit intervine în contextul multiplicării inițiativelor europene în vederea negocierii unei păci în războiul din Ucraina.

Pe de altă parte, președintele rus Vladimir Putin i-a cerut joi, într-o întâlnire la Beijing, premierului slovac Robert Fico să oprească livrările de energie către Ucraina.

Citește și
vladimir putin donald trump alaska
Vladimir Putin susține la summitul din China că întâlnirea cu Trump a deschis calea către pace în Ucraina

Ucraina primește o cantitate considerabilă de resurse energetice de la vecinii săi din Europa de Est. Tăiați livrările inverse de gaze naturale, blocați livrările de energie”, i-a cerut Putin lui Fico.

Atunci ei vor înțelege imediat că există limite ale comportamentului lor în ceea ce privește încălcarea intereselor altora”, a subliniat liderul de la Kremlin.

Slovacia, care face parte din NATO și UE, este foarte dependentă de gazele naturale rusești.

Robert Fico, cunoscut pentru pozițiile sale proruse, a criticat în mai multe rânduri atât susținerea Ucrainei de către Uniunea Europeană de la invazia rusă a Ucrainei, în 2022, cât și sancțiunile europene impuse Moscovei.

El consideră că aceste sancțiuni reprezintă un risc pentru securitatea energetică a Slovaciei.

Slovacia și Ungaria au cerut, în august, UE să ia măsuri împotriva unor atacuri „repetate” ale Ucrainei care vizează infrastructuri energetice din Rusia.

Pe de altă parte, Vladimir Putin a declarat luni că înțelegerile cu Donald Trump de la summitul din Alaska au deschis calea către pace în Ucraina, a relatat Reuters și AFP.

O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat în localitatea Simila. Sunt scurgeri de încărcătură

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, NATO, europa, Zelenski,

Dată publicare: 02-09-2025 16:56

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Negociatorul rus pentru Ucraina deţine proprietăţi de 75 de milioane de dolari, susține opoziția rusă din exil
Stiri externe
Negociatorul rus pentru Ucraina deţine proprietăţi de 75 de milioane de dolari, susține opoziția rusă din exil

Negociatorul-şef al Rusiei pentru convorbirile de pace cu Ucraina, Vladimir Medinski, şi familia sa deţin proprietăţi în valoare de 6 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 75 de milioane de dolari, a informat luni EFE.

Vladimir Putin susține la summitul din China că întâlnirea cu Trump a deschis calea către pace în Ucraina
Stiri externe
Vladimir Putin susține la summitul din China că întâlnirea cu Trump a deschis calea către pace în Ucraina

Vladimir Putin a declarat luni că înțelegerile cu Donald Trump la summitul din Alaska deschid calea către pace în Ucraina, subiect pe care îl va discuta la summitul OCS din China, relatează Reuters și AFP.

 

Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace
Stiri externe
Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace

Firme militare private americane ar putea fi desfășurate în Ucraina ca parte a unui plan de pace pe termen lung, scrie The Telegraph.

„Liniile roșii” ale României în negocierile pentru securitatea Ucrainei. Diaconescu: Anumite concesii nu vor putea fi făcute
Stiri Politice
„Liniile roșii” ale României în negocierile pentru securitatea Ucrainei. Diaconescu: Anumite concesii nu vor putea fi făcute

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, afirmă că, la negocierile de pace privind conflictul din Ucraina, România, dar şi Polonia şi ţările baltice vor impune ”linii roşii” privind securitatea proprie.

Kremlinul a explicat de ce nu vrea trupe de menținere a păcii în Ucraina asociate cu NATO: „Privim cu o atitudine negativă”
Stiri externe
Kremlinul a explicat de ce nu vrea trupe de menținere a păcii în Ucraina asociate cu NATO: „Privim cu o atitudine negativă”

Negocierile pentru pace în Ucraina par blocate, dar diplomația continuă. O delegație de la Kiev a plecat spre Washington pentru o nouă rundă de discuții cu reprezentanții lui Donald Trump.

Recomandări
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%
Stiri Politice
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

Guvernul a prezentat, marți, o simulare de calcul privind reducerea numărului de posturi din administrația publică locală, care are drept scop scăderea cheltuielilor din aparatul de stat.

O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat în apropierea localității Simila. Sunt scurgeri de încărcătură
Stiri actuale
O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat în apropierea localității Simila. Sunt scurgeri de încărcătură

O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat marți după-amiază pe DN 24A, în apropierea localității Simila din județul Vaslui. Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri.

Surse: Nicușor Dan a discutat cu liderii politici despre blocajul din coaliție, provocat de reforma din administrația locală
Stiri Politice
Surse: Nicușor Dan a discutat cu liderii politici despre blocajul din coaliție, provocat de reforma din administrația locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Septembrie 2025

48:21

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28