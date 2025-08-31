Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace

Firme militare private americane ar putea fi desfășurate în Ucraina ca parte a unui plan de pace pe termen lung, scrie The Telegraph.

Donald Trump poartă discuții cu aliații europeni despre posibilitatea ca mercenari înarmați să ajute la construirea de fortificații pentru protejarea intereselor americane din țară.

Planul este conceput ca o soluție de compromis, după ce președintele american a promis că trupele SUA nu vor fi staționate în Ucraina.

Contractori americani ar putea fi trimiși pentru a ajuta la reconstruirea liniilor de apărare de pe front, a unor baze noi și pentru a proteja afacerile americane.

Prezența soldaților privați ar acționa ca un factor de descurajare pentru a-l împiedica pe Vladimir Putin să încalce un eventual acord de încetare a focului.

Planul este discutat în paralel cu o serie de așa-numite garanții de securitate – elaborate de „coaliția doritorilor” condusă de Marea Britanie și Franța – care vor constitui baza unui plan de pace pe termen lung.

Detaliile finale – care includ misiuni de poliție aeriană, instruire și operațiuni navale în Marea Neagră – ar putea fi anunțate chiar în acest weekend, după săptămâni de activitate diplomatică declanșate de discuțiile lui Trump cu Putin în Alaska.

Potrivit publicației The Telegraph și altor publicații occidentale, printre opțiunile pentru o soluționare pașnică, țările europene iau în considerare desfășurarea a aproximativ 30.000 de soldați europeni în Ucraina. O astfel de pregătire a fost exprimată de Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, precum și de țările baltice, nord-europene și scandinave.

