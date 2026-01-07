Credeau că fiul lor a murit într-un accident și se pregăteau de înmormântare, dar tânărul a „înviat” la spital

Un tânăr de 17 ani a fost declarat decedat de poliție în urma unui accident, însă el era internat în spital. Familia îi organiza deja înmormântarea.

Poliția din South Yorkshire a spus că Trevor Wynn, a murit cu puțin înainte de ora 3 dimineața, pe 13 decembrie, în urma unei coliziuni produse în Rotherham. Ulterior, autoritățile ar fi descoperit șocanta confuzie după ce băiatul s-a trezit din comă și le-a spus medicilor numele și data nașterii, scrie Mirror.

Trevor a supraviețuit accidentului, însă alți doi adolescenți au murit.Este vorba despre un tânăr de 18 ani, pe nume Joshua Johnson, alături de o fată de 17 ani, al cărei nume nu a fost făcut public, care se afla la volan. Anterior, poliția credea că Joshua era sedat în spital, însă ulterior s-a descoperit că adolescentul care primea tratament era de fapt Trevor.

Părinții îi organizaseră înmorântarea

Familia lui Trevor a înființat o pagină GoFundMe după accidentul de mașină, atunci când credeau că fiul lor a murit și a distribuit ulterior actualizarea online. În descrierea strângerii de fonduri, familia a scris:

„Vrem să abordăm acest lucru deschis și onest. În urma confirmărilor recente, a ieșit la iveală că TJ este în viață. Poliția a făcut inițial o greșeală și a identificat persoana greșită, iar noi am fost informați incorect la acel moment. Situația a fost clarificată între timp și dorim să fim complet transparenți cu toți cei care ne-au susținut. Acum ne concentrăm pe a-l ajuta pe TJ să se recupereze și să se reabiliteze și pe sprijinirea familiei sale în fața costurilor reale cu care se confruntă în această perioadă extrem de dificilă.”

Înmormântarea lui Trevor era așteptată să aibă loc în această vineri – până când s-a aflat că el este încă în viață. Un tânăr de 18 ani a fost arestat sub suspiciunea de provocare a morții prin conducere periculoasă, iar un tânăr de 19 ani a fost arestat sub suspiciunea de obstrucționare a justiției. Ambii se află în arest la domiciuliu, în așteptarea continuării investigațiilor.

