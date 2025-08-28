Kremlinul a explicat de ce nu vrea trupe de menținere a păcii în Ucraina asociate cu NATO: „Privim cu o atitudine negativă”

Negocierile pentru pace în Ucraina par blocate, dar diplomația continuă. O delegație de la Kiev a plecat spre Washington pentru o nouă rundă de discuții cu reprezentanții lui Donald Trump.

În același timp, Moscova respinge ferm ideea unor trupe de menținere a păcii asociate cu NATO. Pe front, armata rusă încearcă să forțeze liniile de apărare, fără succese notabile.

O delegație ucraineană condusă de principalul consilier al lui Volodimir Zelenski a plecat spre Statele Unite.

Va fi o nouă rundă de discuții cu negociatorul lui Donald Trump în problema războiului.

Până acum, se pare că negocierile dintre Kiev și Moscova nu au avansat deloc.

Kremlinul a repetat, miercuri că nu va accepta trupe de menținere a păcii în Ucraina asociate cu NATO.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Nu există o armată europeană; există armatele unor țări specifice, iar majoritatea acestor țări sunt membre NATO. De fapt, încă de la început, tocmai avansarea infrastructurii militare a NATO și infiltrarea sa în Ucraina pot fi considerate, probabil, printre cauzele de bază ale conflictului apărut. De aceea privim cu o atitudine negativă astfel de discuții”.

Fred Pleitgen, corespondent CNN Moscova: „Rușii spun că ei cred că prezența acelor trupe pe teren ar însemna, în esență, extinderea NATO în Ucraina, iar acest lucru este ceva împotriva căruia rușii se opun”.

Între timp, rușii par mai preocupați să ocupe cât mai mult teritoriu în țara vecină.

De curând, armata Moscovei a forțat frontul în sud. Atacurile au fost respinse, spun militarii ucraineni.

Victor Trehubov, purtător de cuvânt al Comandamentului Forțelor Comune ale Ucrainei „Dnipro”: „Situația în această direcție, ca și în întreaga noastră zonă de responsabilitate, este dificilă. Rușii încearcă activ să folosească grupuri mici pentru a ataca și pătrunde în prima linie a apărării ucrainene. Ei exploatează avantajul lor semnificativ în ceea ce privește numărul de soldați și dau, practic, la schimb viețile soldaților pentru câștiguri teritoriale limitate”.

Până acum, nu pare să existe un calendar clar pentru o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Moscova a precizat că o astfel de reuniune trebuie să fie bine pregătită.

Fred Pleitgen, corespondent CNN Moscova: „(Rușii) spun că majoritatea lucrurilor aflate în discuție, majoritatea aspectelor care trebuie decise, trebuie clarificate înainte ca o astfel de întâlnire să poată avea loc, astfel încât acea întâlnire să poată avea rezultate reale, după cum afirmă Kremlinul. În același timp, rușii mai spun și că iau în serios amenințările venite din partea administrației Trump în ceea ce privește posibilele sancțiuni”.

Pe de altă parte, amenințările liderului american par să nu aibă succes împotriva Indiei, căreia i s-a cerut să nu mai cumpere petrol rusesc.

New Delhi a refuzat, așa că Washingtonul a pus taxe vamale de 50% pe importurile din această țară.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA: „Aliații noștri europeni trebuie să își intensifice eforturile. Eu nu îi văd amenințând cu tarife India, și de fapt, ei sunt cei care cumpără produsele rafinate obținute din petrolul rusesc”.

În acest timp, Europa continuă eforturile de a-și consolida capacitatea militară, pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor globale.

Compania germană de armament Rheinmetall a deschis o nouă fabrică de muniții în nordul Germaniei, care va avea o producție estimată la 350.000 de obuze anual.

