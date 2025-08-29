„Liniile roșii” ale României în negocierile pentru securitatea Ucrainei. Diaconescu: Anumite concesii nu vor putea fi făcute

Stiri Politice
29-08-2025 | 08:08
cristian diaconescu
Agerpres

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, afirmă că, la negocierile de pace privind conflictul din Ucraina, România, dar şi Polonia şi ţările baltice vor impune ”linii roşii” privind securitatea proprie.

autor
Alexandru Toader

”Anumite compromisuri, concesii în ceea ce priveşte România nu vor putea fi făcute”, spune Diaconescu, indicând că aceste linii roşii se referă la drepturile asupra gurilor Dunării şi zonei economice exclusive în Marea Neagră.

”Orice negociere privind garanţiile de securitate, fără a neglija toate elementele regionale, în primul rând securitatea României este extrem de importantă. Deci din punctul de vedere al României, al Poloniei, al statelor baltice, spun de acum (...) vom avea linii roşii. Adică anumite compromisuri, concesii în ceea ce priveşte România nu vor putea fi făcute”, a afirmat, joi, Cristian Diaconescu.

El a indicat că, în cazul României, aceste linii roşii se referă la drepturile asupra gurilor Dunării şi zonei economice exclusive în Marea Neagră.

”Liniile roşii se referă, de exemplu, dincolo de ce ţine de gurile Dunării, la regulile Dreptului mării privind delimitările mării teritoriale, platformei continentale, zonei economice exclusive. Sperăm, în 2027, faptul că Neptun Deep şi zonele de exploatare vor fi operaţionale, or, din această perspectivă, am convingerea că partenerii noştri vor înţelege acest aspect”, a adăugat Diaconescu, într-o intervenție la Antena 3, potrivit News.ro.

Citește și
Trump
Cum a reacționat Trump după atacul Rusiei în Ucraina, soldat cu 18 morți. Cel mai grav raid de la întâlnirea din Alaska

Totodată, Cristian Diaconescu a afirmat că nu se pune problema plecării militarilor americani aflaţi în bazele militare din România și că ”nu există în acest moment şi nu va exista nicio decizie privind dislocarea militarilor sau a unei prezenţe militare fizice din România în zona de conflict”.

”Americanii sunt prezenţi, după cum ştiţi, baza de la Kogălniceanu şi la Câmpia Turzii, între 2.000 şi 5.000 de americani se află în România şi nu există, o spun clar, vreun semnal în legătură cu redislocarea din România, că ştiu că există o astfel de întrebare.

El a spus că ”sprijinul partenerilor noştri strategici este acolo”, arătând că preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va merge în zonele de interes în ceea ce priveşte inclusiv securitatea.

Diaconescu a subliniat că nu se pune problema ca militari aflaţi în prezent în România să fie trimişi în zona de conflict din Ucraina.

”Nu există în acest moment şi nu va exista nicio decizie privind dislocarea militarilor sau a unei prezenţe militare fizice din România în zona de conflict”, a adăugat Cristian Diaconescu.

Motivul pentru care Guvernul împarte Pachetul 2 de măsuri fiscale în șase ”pachețele” de reforme. Cele mai importante decizii

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, romania, dan diaconescu,

Dată publicare: 29-08-2025 08:08

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
Citește și...
SUA va sprijini cu intelligence și apărare aeriană un plan european de securitate pentru Ucraina post-conflict. Trei nivele
Stiri externe
SUA va sprijini cu intelligence și apărare aeriană un plan european de securitate pentru Ucraina post-conflict. Trei nivele

Trump anunță că America va participa la „coordonarea" garanțiilor de securitate pentru Ucraina după încetarea războiului.

Cum a reacționat Trump după atacul Rusiei în Ucraina, soldat cu 18 morți. Cel mai grav raid de la întâlnirea din Alaska
Stiri externe
Cum a reacționat Trump după atacul Rusiei în Ucraina, soldat cu 18 morți. Cel mai grav raid de la întâlnirea din Alaska

Preşedintele Donald Trump „nu a fost mulţumit” dar nici surprins de atacurile Rusiei asupra Ucrainei cu rachete şi drone de joi, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Kremlinul a explicat de ce nu vrea trupe de menținere a păcii în Ucraina asociate cu NATO: „Privim cu o atitudine negativă”
Stiri externe
Kremlinul a explicat de ce nu vrea trupe de menținere a păcii în Ucraina asociate cu NATO: „Privim cu o atitudine negativă”

Negocierile pentru pace în Ucraina par blocate, dar diplomația continuă. O delegație de la Kiev a plecat spre Washington pentru o nouă rundă de discuții cu reprezentanții lui Donald Trump.

Recomandări
„De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial
Stiri Politice
„De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial

Guvernul a decis împărțirea Pachetului 2 de măsuri fiscale în pachete mai mici de teama Curții Constituționale. În consecință, își va asuma pe rând, în aceeași zi, șase proiecte de lege în Parlament.

Coaliția PSD-PNL-USR, „scoasă la tablă” de FMI. Experții Fondului vin să verifice măsurile luate pentru a salva bugetul
Stiri Economice
Coaliția PSD-PNL-USR, „scoasă la tablă” de FMI. Experții Fondului vin să verifice măsurile luate pentru a salva bugetul

O misiune a Fondului Monetar Internaţional, condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti în perioada 3-12 septembrie pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti.

FCSB - Aberdeen 3-0. ”Roș-albaștrii” s-au calificat en-fanfare în faza principală a Europa League. Câți bani au încasat
Stiri Sport
FCSB - Aberdeen 3-0. ”Roș-albaștrii” s-au calificat en-fanfare în faza principală a Europa League. Câți bani au încasat

După „thriller”-ul din Scoția, cu Aberdeen, încheiat 2-2, FCSB s-a dezlănțuit pe Arena Națională și s-a impus cu 3-0 după un meci entuziasmant. Meciul a fost transmis în direct la PRO TV și pe VOYO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 August 2025

41:57

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59