„Liniile roșii” ale României în negocierile pentru securitatea Ucrainei. Diaconescu: Anumite concesii nu vor putea fi făcute

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, afirmă că, la negocierile de pace privind conflictul din Ucraina, România, dar şi Polonia şi ţările baltice vor impune ”linii roşii” privind securitatea proprie.

”Anumite compromisuri, concesii în ceea ce priveşte România nu vor putea fi făcute”, spune Diaconescu, indicând că aceste linii roşii se referă la drepturile asupra gurilor Dunării şi zonei economice exclusive în Marea Neagră.

”Orice negociere privind garanţiile de securitate, fără a neglija toate elementele regionale, în primul rând securitatea României este extrem de importantă. Deci din punctul de vedere al României, al Poloniei, al statelor baltice, spun de acum (...) vom avea linii roşii. Adică anumite compromisuri, concesii în ceea ce priveşte România nu vor putea fi făcute”, a afirmat, joi, Cristian Diaconescu.

El a indicat că, în cazul României, aceste linii roşii se referă la drepturile asupra gurilor Dunării şi zonei economice exclusive în Marea Neagră.

”Liniile roşii se referă, de exemplu, dincolo de ce ţine de gurile Dunării, la regulile Dreptului mării privind delimitările mării teritoriale, platformei continentale, zonei economice exclusive. Sperăm, în 2027, faptul că Neptun Deep şi zonele de exploatare vor fi operaţionale, or, din această perspectivă, am convingerea că partenerii noştri vor înţelege acest aspect”, a adăugat Diaconescu, într-o intervenție la Antena 3, potrivit News.ro.

Totodată, Cristian Diaconescu a afirmat că nu se pune problema plecării militarilor americani aflaţi în bazele militare din România și că ”nu există în acest moment şi nu va exista nicio decizie privind dislocarea militarilor sau a unei prezenţe militare fizice din România în zona de conflict”.

”Americanii sunt prezenţi, după cum ştiţi, baza de la Kogălniceanu şi la Câmpia Turzii, între 2.000 şi 5.000 de americani se află în România şi nu există, o spun clar, vreun semnal în legătură cu redislocarea din România, că ştiu că există o astfel de întrebare.

El a spus că ”sprijinul partenerilor noştri strategici este acolo”, arătând că preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va merge în zonele de interes în ceea ce priveşte inclusiv securitatea.

Diaconescu a subliniat că nu se pune problema ca militari aflaţi în prezent în România să fie trimişi în zona de conflict din Ucraina.

”Nu există în acest moment şi nu va exista nicio decizie privind dislocarea militarilor sau a unei prezenţe militare fizice din România în zona de conflict”, a adăugat Cristian Diaconescu.

