Zelenski respinge, într-un discurs adresat naţiunii, planul SUA privind pacea cu Rusia: ”Nu-mi voi trăda jurământul!”

Stiri externe
22-11-2025 | 15:49
volodimir zelenski
Getty

Preşedintele ucrainean Volodmir Zelenski a respins vineri seara plan SUA vizând pacea în Ucraina, perceput de către Kiev ca fiind foarte favorabil Kremlinului/  

autor
Cristian Matei

El a dat asigurări că nu-şi va ”trăda” ţara, relatează AFP, potrivit News.ro.

”Ucraina s-ar putea confrunta cu o o alegere foarte dificilă: pierderea demnităţii sau riscul de a pierde un partener-cheie”, Statele Unite, a declarat într-un discurs adresat naţiunii şeful statului ucrainean.

”Treversăm unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră”, a apreciat Volodimir Zelenski.

Citește și
Donald Trump și Volodimir Zelenski
Ucraina va începe „consultări” în Elveţia cu americanii, privind un „viitor acord de pace” cu Rusia

Presa a publicat aceste propuneri în 28 de puncte susţinute de către preşedintele american Donald Trump, care cer Kievului să cedeze teritorii ocupate Rusiei, să renunţe să adere la NATO, să-şi reducă forţele armate şi să organizeze alegeri.

Propunerile americane prevestesc ”o viaţă fără libertate, fără demnitate, fără dreptate. Şi să avem încredere în cel care ne-a atacat deja de două ori”, a subliniat Zelenski, referindu-se la Rusia.

”Voi prezenta argumente, voi convinge, voi propune aleternative”, a continuat el.

”Nu-mi voi trăda niciodată jurământul de credinţă faţă de Ucraina”, a declarat Zelenski.

La puţin timp după acest discurs, Volodimir Zelenski a vorbit la telefon cu vicepreşedintele american J. D. Vance despre acet plan, a anunţat o sursă de la preşedinţia ucraineană, fără să ofere detalii despre conţinutul convorbirii.

Preşedintele ucrainean s-a coordonat de urgenţă cu liderii francez, german şi britanic, aliaţii săi-cheie împotriva Moscovei şi Washingtonului.

”Lucrăm la un document pregătit de către partea americană” pentru a ”asigura o pace reală şi demnă” în Ucraina, a anunţat el pe X în urma unei convorbiri telfonice cu Emmanuel Macron, Keir Starmer şi Friedrich Merz.

Cei trei lideri europeni au îndemnat la căutarea unei soluţii la Războiul din Ucraina care să implice ”deplin” Kievul şi a dat asigurări că orice decizie necesită ”susţinerea comună şi consensul” europenilor şi NATO, a anunţat într-un comunicat Palatul Elysée.

Europenii vor ca ”forţele armate ucrainene să fie capabile să apere în mod eficient suveranitatea Ucrainei”, a subliniat într-un comunicat cancelaria germană.

Secretarul general al ONU Antonio Guterres a apreciat că orice ”soluţie de pace” în Ucraina trebuie să-i respecte ”integritatea teritorială”, cu o zi înaintea unei reuniuni G20 la Johannesburg.

Un oficial american a declarat joi că planul propus în Ucraina cuprinde garanţii de securitate din partea Washingtonului şi aliaţilor săi europeni echivalente celor NATO, în cazul uni viitor atac, confirmând informaţii de presă.

Potrivit acestui plan, pe care AFP scrie că l-a văzut, Kievul urmează să se angajeze să nu adere niciodată la NATO şi nu obţine desfăşurarea unor forţe din Occident pe teritoriul ucrainean, în pofida faptului că planul prevede desfăşurarea unor avioane europene de luptă îîn Polonia în vederea apărării Ucrainei.

Planul reia mai multe revendicări prezentate de Kremlin de mult timp, respinse de către Kiev anterior.

El prevede ca Kievul să cedeze estul ţării Moscovei şi acceptă ocupaţia unei părţi a sudului Ucrainei.

Cele două regiuni din bazinul minier Donbas - Doneţk şi Lugansk (est) - şi Crimeea anexată în 2014 urmează să fie ”recunoscute de facto ca ruseşti, inclusiv de către Statele Unite”, iar Moscova să primească şi alte teritorii ucrainene care se află în prezent sub controlul Kievului.

Izolarea Rusiei în lume urmează să înceteze prin reintegrarea sa în G8 şi ridicarea treptată a sancţiunilor, iar dorinţa sa ca Kievul să nu facă parte niciodată din NATO să fie înscrisă în Constituţia ucraineană.

Kievul urmează să-şi limiteze armata la 600.000 de militari şi să se mulţumeadcă cu o apărare a unor avioane de luptă europene cu baza în Polonia, iar NATO urmează să se angajeze să nu staţioneze trupe în Ucraina.

Ucraina urmează să organizeze alegeri în termen de 100 de zile - un punct care reprezintă un ecou al revendicărilor Moscovei, care insistă ca Zelenski să fie destituit.

Rusia, ale cărei trupe continuă să revendice săptămânal cuceriri de noi sate de-a lungul liniei frontului, a exercitat presiuni asupra preşedintelui ucrainan să negocieze ”acum”, înainte să piardă şi mai mult teritoriu.

”Spaţiul lui de luare de decizii se reduce pe măsură ce pierde teritorii”, a declarat într-un briefing zilnic, la care AFP scrie că a participat, un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

La Kiev, cuvântul ”capitulare” era vineri pe toate buzele.

”Sper cu adevărat ca partea ucraineană să refuze să pună în aplicare un asemenea acord”, a declarat AFP un student, Danîlo Domski, în vârstă de 18 ani.

Sursa: News.ro

Etichete:

Dată publicare: 22-11-2025 15:37

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
SUA îi anunță pe aliații NATO că, dacă Zelenski nu semnează acordul, Ucraina va avea parte de un scenariu mult mai rău
Stiri externe
SUA îi anunță pe aliații NATO că, dacă Zelenski nu semnează acordul, Ucraina va avea parte de un scenariu mult mai rău

SUA le-au transmis aliaților NATO că se așteaptă să îl preseze pe președintele Volodimir Zelenski să accepte în următoarele zile un acord de pace, scrie The Guardian. 

Ucraina va începe „consultări” în Elveţia cu americanii, privind un „viitor acord de pace” cu Rusia
Stiri externe
Ucraina va începe „consultări” în Elveţia cu americanii, privind un „viitor acord de pace” cu Rusia

Ucraina şi Statele Unite vor organiza consultări la nivel înalt în Elveţia în următoarele zile pentru a discuta posibile căi privind încheierea războiului cu Rusia, au anunţat, sâmbătă, oficialii ucraineni.

AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Trump
Stiri externe
AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Trump

Ucraina şi aliaţii săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi urgent un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei ruseşti care durează de aproape patru ani, Donald Trump somându-l pe Volodimir Zelenski, scrie AFP. 

The Guardian: Planul de pace al lui Trump pare scris inițial în rusă. Analiza textului ridică semne de întrebare
Stiri externe
The Guardian: Planul de pace al lui Trump pare scris inițial în rusă. Analiza textului ridică semne de întrebare

Proiectul planului de pace al SUA privind Ucraina în 28 de puncte a fost probabil redactat iniţial în limba rusă, dat fiind faptul că versiunea sa în limba engleză conţine construcţii "stângace", care nu sunt caracteristice acesteia, scrie The Guardian.

Recomandări
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar
Stiri actuale
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar

Ministerul Apărării anunță noi atacuri cu drone în Ucraina, aproape de graniță. Două aeronave au fost ridicate și a fost emis un RO-Alert în nordul Tulcei. Nu au existat pătrunderi în spațiul aerian național.

A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă
Alegeri locale 2025
A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se încheie pe 6 decembrie la 7:00. AEP cere o campanie corectă și transparentă.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii
Stiri Economice
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 22 Noiembrie 2025

02:16:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 28 - 2025

21:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E28

21:09

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28