Ucraina va începe „consultări” în Elveţia cu americanii, privind un „viitor acord de pace” cu Rusia

Stiri externe
22-11-2025 | 15:19
Donald Trump și Volodimir Zelenski
Getty

Ucraina şi Statele Unite vor organiza consultări la nivel înalt în Elveţia în următoarele zile pentru a discuta posibile căi privind încheierea războiului cu Rusia, au anunţat, sâmbătă, oficialii ucraineni.

autor
Cristian Matei

Întâlnirea are loc în contextul în care planul de pace în 28 de puncte al Washingtonului – descris de oficialii ucraineni şi ai UE ca o capitulare virtuală în faţa Moscovei – circulă printre aliaţi. Propunerea include concesii majore care răspund cerinţelor Kremlinului.

„În următoarele zile, în Elveţia, vom lansa consultări între înalţi oficiali ai Ucrainei şi Statelor Unite cu privire la parametrii potenţiali ai unui viitor acord de pace”, a scris secretarul Consiliului de Securitate, Rustem Umerov, pe reţelele de socializare, potrivit News.ro.

El a spus că Kievul intră în discuţii „cu o înţelegere clară a intereselor sale naţionale”, adăugând că întâlnirea marchează următoarea fază a unui dialog diplomatic intens care s-a desfăşurat în ultimele zile.

Cu câteva minute mai devreme, preşedintele Volodimir Zelenski a aprobat întreaga delegaţie ucraineană şi directivele oficiale de negociere. Echipa va fi condusă de şeful său de cabinet, Andrei Iermak, şi îi include pe:

Citește și
plan pace
Donald Trump afirmă că Zelenski nu are „nicio carte în mână” și trebuie să accepte planul de pace negociat cu Rusia

- Rustem Umerov, secretarul SNBO (Consiliului de Securitate)

- Kirilo Budanov, şeful Informaţiilor Militare (HUR)

- Andrei Hnatov, şeful Statului Major General

- Oleh Ivaşcenko, şeful Serviciului de Informaţii Externe

- Serghei Kisliţia, prim-viceministru de Externe

- Ievhen Ostrianski, prim-vicesecretarul SNBO

- Oleksandr Poklad, adjunct al şefului SBU

O nouă provocare pe TikTok s-ar putea transforma în tragedie. Tot mai mulți tineri din California participă la trend

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, razboi in ucraina, Zelenski, elvetia,

Dată publicare: 22-11-2025 15:19

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Trump
Stiri externe
AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Trump

Ucraina şi aliaţii săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi urgent un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei ruseşti care durează de aproape patru ani, Donald Trump somându-l pe Volodimir Zelenski, scrie AFP. 

Donald Trump afirmă că Zelenski nu are „nicio carte în mână” și trebuie să accepte planul de pace negociat cu Rusia
Stiri externe
Donald Trump afirmă că Zelenski nu are „nicio carte în mână” și trebuie să accepte planul de pace negociat cu Rusia

Donald Trump a declarat că Volodimir Zelenski va trebui să aprobe planul său de pace cu 28 de puncte, negociat direct de Statele Unite cu Rusia.

ISW, despre planul american pentru Ucraina: Rusia ar câştiga fără luptă un teritoriu echivalent cu Luxemburgul
Stiri externe
ISW, despre planul american pentru Ucraina: Rusia ar câştiga fără luptă un teritoriu echivalent cu Luxemburgul

Rusia ar putea obține fără luptă un teritoriu cât Luxemburgul, arată o analiză AFP bazată pe datele ISW privind planul american pentru Ucraina.

Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”
Stiri externe
Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

Preşedintele rus Vladimir Putin ameninţă vineri. într-o reuniune guvernamentală transmisă în direct la televizor, să cucerească şi mai multe teritoriu ucrainean, dacă Ucraina nu acceptă planul american.

Ce se știe despre planul de planul de pace Ucraina-Rusia. Volodimir Zelenski, supus unor presiuni fără precedent
Stiri externe
Ce se știe despre planul de planul de pace Ucraina-Rusia. Volodimir Zelenski, supus unor presiuni fără precedent

Pus la zid, cu un ultimatum! Potrivit agenției Reuters, Volodimir Zelenski ar fi fost somat să semneze până joia viitoare, planul de pace în 28 de puncte, negociat în secret de americani cu rușii.

Recomandări
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar
Stiri actuale
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar

Ministerul Apărării anunță noi atacuri cu drone în Ucraina, aproape de graniță. Două aeronave au fost ridicate și a fost emis un RO-Alert în nordul Tulcei. Nu au existat pătrunderi în spațiul aerian național.

A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă
Alegeri locale 2025
A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se încheie pe 6 decembrie la 7:00. AEP cere o campanie corectă și transparentă.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii
Stiri Economice
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 22 Noiembrie 2025

02:16:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 28 - 2025

21:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E28

21:09

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28