Ucraina va începe „consultări” în Elveţia cu americanii, privind un „viitor acord de pace” cu Rusia

Ucraina şi Statele Unite vor organiza consultări la nivel înalt în Elveţia în următoarele zile pentru a discuta posibile căi privind încheierea războiului cu Rusia, au anunţat, sâmbătă, oficialii ucraineni.

Întâlnirea are loc în contextul în care planul de pace în 28 de puncte al Washingtonului – descris de oficialii ucraineni şi ai UE ca o capitulare virtuală în faţa Moscovei – circulă printre aliaţi. Propunerea include concesii majore care răspund cerinţelor Kremlinului.

„În următoarele zile, în Elveţia, vom lansa consultări între înalţi oficiali ai Ucrainei şi Statelor Unite cu privire la parametrii potenţiali ai unui viitor acord de pace”, a scris secretarul Consiliului de Securitate, Rustem Umerov, pe reţelele de socializare, potrivit News.ro.

El a spus că Kievul intră în discuţii „cu o înţelegere clară a intereselor sale naţionale”, adăugând că întâlnirea marchează următoarea fază a unui dialog diplomatic intens care s-a desfăşurat în ultimele zile.

Cu câteva minute mai devreme, preşedintele Volodimir Zelenski a aprobat întreaga delegaţie ucraineană şi directivele oficiale de negociere. Echipa va fi condusă de şeful său de cabinet, Andrei Iermak, şi îi include pe:

- Rustem Umerov, secretarul SNBO (Consiliului de Securitate)

- Kirilo Budanov, şeful Informaţiilor Militare (HUR)

- Andrei Hnatov, şeful Statului Major General

- Oleh Ivaşcenko, şeful Serviciului de Informaţii Externe

- Serghei Kisliţia, prim-viceministru de Externe

- Ievhen Ostrianski, prim-vicesecretarul SNBO

- Oleksandr Poklad, adjunct al şefului SBU

