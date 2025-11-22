SUA îi anunță pe aliații NATO că, dacă Zelenski nu semnează acordul, Ucraina va avea parte de un scenariu mult mai rău

SUA le-au transmis aliaților NATO că se așteaptă să îl preseze pe președintele Volodimir Zelenski să accepte în următoarele zile un acord de pace, scrie The Guardian.

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, i-a informat pe ambasadorii țărilor NATO în cadrul unei întâlniri desfășurate vineri seară la Kyiv, după discuții cu Zelenski și o convorbire telefonică venită de la Casa Albă. „Niciun acord nu este perfect, dar trebuie făcut mai devreme, nu mai târziu”, le-a spus el, potrivit unei persoane prezente la întâlnire.

Atmosfera din sală a fost sumbră, mai mulți ambasadori europeni exprimându-și îngrijorarea față de conținutul acordului și față de modul în care SUA au purtat negocierile cu Rusia fără a-și informa aliații.

„A fost o întâlnire de coșmar. A fost din nou argumentul «nu aveți nicio carte de jucat»”, a spus sursa, referindu-se la afirmația lui Trump dintr-o întâlnire tensionată de la Casa Albă, din februarie, când i-a spus lui Zelenski că nu are nicio carte în mână.

Acordul propus în prezent conține o serie de prevederi care vor fi probabil inacceptabile pentru Kyiv, inclusiv cedarea teritoriilor ocupate de Rusia și renunțarea la alte teritorii aflate încă sub control ucrainean. De asemenea, documentul prevede o amnistie pentru toate crimele de război comise în timpul conflictului.

Vineri, Zelenski a transmis un mesaj video către țară, afirmând că Ucraina traversează „unul dintre cele mai dificile momente din istorie”. Țara se confruntă cu o alegere, a spus el: „să ne pierdem demnitatea sau să pierdem un aliat esențial”.

Driscoll, un apropiat al vicepreședintelui american JD Vance, numit recent responsabil cu dosarul Ucrainei, a refuzat să detalieze dacă acordul actual corespunde planului în 28 de puncte apărut în presă. „Unele lucruri contează, altele sunt doar de decor – iar noi ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat”, a spus el, potrivit sursei citate.

Anunțul privind planurile SUA, făcut la începutul acestei săptămâni, i-a luat prin surprindere pe ceilalți aliați ai Ucrainei, care nu fuseseră informați despre conținutul sau formatul propunerii. Există temeri în Europa că Rusia a avut prea multă influență în redactarea acordului, prezentat acum ucrainenilor ca un fapt împlinit.

