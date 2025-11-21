The Guardian: Planul de pace al lui Trump pare scris inițial în rusă. Analiza textului ridică semne de întrebare

21-11-2025 | 19:49
Trump Putin
Getty Images

Proiectul planului de pace al SUA privind Ucraina în 28 de puncte a fost probabil redactat iniţial în limba rusă, dat fiind faptul că versiunea sa în limba engleză conţine construcţii "stângace", care nu sunt caracteristice acesteia, scrie The Guardian.

autor
Vlad Dobrea

Este vorba, în special, despre al treilea punct al planului, care prevede: "Se aşteaptă ('It is expected') că Rusia nu va invada ţările vecine, iar NATO nu se va extinde în continuare".

Harding observă că expresia "It is expected" în limba engleză este o "construcţie pasivă stângace", iar din punct de vedere gramatical "ojidaetsia" ("se aşteaptă"), în varianta rusă, este mai logică şi nu pare stranie.

Printre alte rusisme care, aparent, s-au strecurat în text, se numără "neodnoznacinosti" ("ambiguities" - ambiguităţi) şi "to enshrine" (în rusă "zakrepit" - a consolida, a fixa), a adăugat Harding, remarcând că aceste particularităţi "ridică semne de întrebare cu privire la autorul textului".

Casa Albă a recunoscut anterior că planul a fost elaborat de trimisul special al preşedintelui american pentru misiuni de pace, Steve Witkoff, şi de emisarul prezidenţial rus, Kirill Dmitriev. Se pare că aceştia au scris textul în timpul unei întâlniri la Miami. Cu toate acestea, Ucrainei şi aliaţilor săi europeni nu li s-a permis să participe la procesul de elaborare, notează The Moscow Times.

Volodimir Zelenski
Ce se știe despre planul de planul de pace Ucraina-Rusia. Volodimir Zelenski, supus unor presiuni fără precedent

Luke Harding a lucrat mult timp în Rusia. În 2011, a devenit primul jurnalist străin expulzat din ţară după încheierea Războiului Rece, pentru presupusa încălcare a regulilor de acreditare. Harding publicase înainte de aceasta o serie de articole în The Guardian, bazate pe materiale WikiLeaks, inclusiv despre presupuse legături între oficiali guvernamentali ruşi, oligarhi şi crima organizată.

În urma unei campanii internaţionale în apărarea lui Harding, autorităţile ruse i-au eliberat o nouă viză.

Potrivit The Moscow Times, care citează un exemplu din analiza jurnalistul britanic, în expresia "All ambiguities of the last 30 years will be considered settled", cuvântul "ambiguities" apare într-adevăr stângaci. Termenul "ambiguities" nu prea se potriveşte în acest context. Apoi, mai adecvată ar fi fost utilizarea sintagmei "should be considered" ("ar trebui considerate") şi nu "will be considered" ("vor fi considerate"). S-ar putea ca în limba rusă propoziţia să fi fost redactată astfel: "Toate ambiguităţile din ultimii 30 de ani vor fi considerate rezolvate".

"O listă cu dorinţele lui Putin", a declarat pentru Politico un oficial european de rang înalt, familiarizat cu noul plan în 28 de puncte scurs în media dinspre Washington. Este doar o listă de "puncte menite să-l satisfacă pe Putin", a insistat el, subliniind că este un plan foarte prost.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, plan, pace, limba rusa, scris,

Dată publicare: 21-11-2025 19:49

