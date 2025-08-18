Zelenski răspunde criticilor administraţiei Trump privind mandatul său. „În timpul războiului nu poţi să ai alegeri”

18-08-2025
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este deschis la organizarea de alegeri în condiţii de siguranţă dacă războiul cu Rusia se încheie, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Lorena Mihăilă

„Trebuie să lucrăm în parlament pentru că în timpul războiului nu poţi să ai alegeri", a declarat Zelenski în timpul unei întâlniri cu preşedintele SUA, Donald Trump, din Biroul Oval.

Şeful statului ucrainean a subliniat că trebuie să fie posibil ca oamenii să aibă alegeri democratice, deschise, legale.

Organizarea de alegerile în Ucraina este în prezent suspendată din cauza legii marţiale.

Faptul că Volodimir Zelenski nu este un lider reconfirmat în alegeri a fost unul dintre reproşurile care i-au fost aduse de administraţia Trump încă din primele săptămâni ale celui de al doilea mandat al liderului republican.

