Formaţiunea arată că este aberant să atribui originea dronei din motive ideologice şi nu în urma cercetării la faţa locului şi anunţă că este un partid responsabil şi aşteaptă mai întâi cercetarea la faţa locului şi raportul de expertiză mai înainte de a condamna agresorul, indiferent dacă este Rusia sau alt stat. AUR mai spune că actualul regim trebuie să plece pentru că a devenit un pericol existenţial pentru România şi adaugă că ”unica ieşire este organizarea de alegeri anticipate, la care poporul român să îşi poată exercita voinţa suverană”.

"Responsabilitatea tragediei de la Galaţi, unde o dronă a lovit un bloc de locuinţe, înregistrându-se răniţi, precum şi pagube materiale aparţine pe deplin regimului aflat la putere. În loc să îşi asume responsabilitatea, politicienii regimului au ales în mod aberant şi diversionist să arunce vina asupra AUR. Însă ei au puterea de decizie, nu AUR. Este responsabilitatea lor să ia măsuri pentru asigurarea securităţii naţionale, pentru protejarea vieţii şi proprietăţilor românilor. AUR nu are nicio putere", transmite formaţiunea într-un comunicat oficial.

AUR arată că "este specific regimurilor autoritare, cum este cel care este aflat la putere să arunce toate relele pe seama opoziţiei".

Potrivit AUR, necesitatea înzestrării armatei române cu drone şi antidrone a devenit evidentă pentru orice observator de bun simţ, nu doar pentru un expert militar din anul 2019, de când rebelii Houthi au paralizat jumătate din capacitatea de rafinare a Arabiei Saudite.

"În anul 2020 dronele au fost principala armă cu care Azerbaidjanul a învins Armenia. Regimul a ales să ignore noul mod de ducere a războiului şi nu a făcut achiziţiile necesare apărării ţării de drone. În schimb, de la evenimentele menţionate şi până în prezent, regimul nu a înzestrat armata cu drone, antidrone şi alte dotări specifice apărării antiaeriene, deşi a făcut în acest interval de timp achiziţii militare de 10 miliarde de euro fără transparenţă şi fără licitaţie!", subliniază AUR.

AUR mai spune că "motivaţia achiziţiilor de 10 miliarde de euro nu a fost apărarea naţională, ci acordarea de favoruri unor state străine".

"De asemenea, din moment ce achiziţiile au fost făcute discreţionar, fără licitaţie, putem avea suspiciunea rezonabilă că avem de a face cu infracţiuni din spectrul fenomenului corupţiei. Pentru că năravul din fire nu are lecuire, regimul intenţionează să cheltuiască peste 12 miliarde euro împrumutaţi din programul SAFE tot fără licitaţie şi tot fără transparenţă. La fel ca şi în ultimii 7 ani, de când a devenit evident şi pentru profani că dronele au devenit noul mod de ducere a războiului, pentru achiziţiile de drone s-a alocat o sumă derizorie faţă de totalul achiziţiilor din SAFE. La fel ca şi în ultimii 7 ani, achiziţiile din SAFE nu sunt dictate de interesul naţional, ci de interesul companiilor străine şi de comisioane", menţionează AUR.

AUR precizează că "regimul trebuie să explice cum pot apăra cerul României de atacul dronelor vehiculele blindate de luptă pentru infanterie de la firma germană Rheinmetall, în valoare de 3,3 miliarde euro, sau cum pot apăra cerul patriei navele de patrulare şi de scafandri comandate de la aceeaşi firmă, Rheinmetall?".

"De când au devenit necesare aceste nave, din moment ce marina militară avea în vedere de mai mult timp nave de alt tip şi anume corvete şi fregate? Pentru a scăpa de răspundere, dar şi pentru a demoniza opoziţia, în stilul regimurilor autoritare, politicienii coaliţiei au tupeul incredibil de a învinovăţi AUR, care pasămite ar fi votat împotriva doborârii dronelor străine", spune AUR.

AUR subliniază că "minciunile sfruntate ale regimului care are minciuna ca doctrină de guvernare, sunt uşor de dezminţit".