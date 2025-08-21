Zelenski: O întâlnire cu Putin este posibilă, dacă se ajunge la un acord. Țările unde ar putea avea loc negocierile

21-08-2025 | 11:27
AFP

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră că este pozibilă o întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin în urma unui acord cu privire la garanţii de securitate oferite Kievului.  

Mihaela Ivăncică

În opinia sa, discuțiile ar putea avea loc în Elveția, Austria sau Turcia, relatează AFP.

Preşedintele ucrainean a făcut aceste declaraţii miercuri, unui grup de publicaţii, inclusiv AFP, precizează agenţia franceză.

”Rusia este pe cale să maseze trupe în partea ocupată a regiunii Zaporojie”, în sudul Ucrainei, în vederea unei ”potenţiale ofensive”, a declarat el.

Potrivit preedintelui ucrainean, Moscova îşi transferă în Zaporojie forţele din Kursk.

El consideră că ”China nu poate fi un garant al securităţii Ucrainei”.

Zelenski a anunţat că i-a cerut preşedintelui american Donald Trump să-l convingăb pe premierul ungar Viktor Orban să înceteze să blocheze aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană (UE).

”I-am cerut preşeidntelui Trump ca Budapesta să nu blocheze aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Preşedintele Trump a promis ca echipa sa să lucreze la acest lucru”, a anunţat el.

Ucraina testează cu succes o rachetă cu rază de 3.000 km

Volodimir Zelenski a anunţat că Ucraina a testat cu succes un nou tip de rachetă, cu o rază de acţiune de 3.000 de kilometri, denumită Flamingo.

Producţia în masă a acestuo nou tip de rachetă poate fi lansată la începutul anului viitor.

”Racheta (de tip Flamingo) a fost supusă unor teste concludente. Este vorba despre cea mai performantă rachetă a nosstră: poate parcurge 3.000 de kilometri”, a anunţat el.

Sursa: News.ro

