Peter Szijjarto: Ungaria este pregătită să găzduiască negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia

Stiri externe
21-08-2025 | 09:28
Péter Szijjártó
IMAGO

Ungaria s-a oferit deja de două ori să găzduiască negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina, iar oferta este încă valabilă, a declarat joi ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto, într-un podcast difuzat pe Facebook, informează Reuters.

 

autor
Mihaela Ivăncică

"Dacă este nevoie de noi, suntem pregătiţi să oferim condiţii adecvate de corectitudine şi siguranţă pentru astfel de negocieri de pace. Suntem încântaţi dacă putem contribui la succesul eforturilor de pace", a spus Szijjarto.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban este considerat liderul UE cel mai apropiat de preşedintele rus Vladimir Putin.

Totodată, relaţiile dintre Ungaria şi Ucraina sunt tensionate, Kievul acuzând Budapesta că susţine interesele ruseşti, în timp ce guvernul ungar acuză Ucraina că limitează drepturile minorităţilor etnice, inclusiv ale minorităţii maghiare, care numără aproximativ 150.000 de persoane.

Budapesta, posibil loc al unui summit trilateral

Site-ul Politico, citat de Reuters, a relatat marţi că Casa Albă are în vedere Budapesta, capitala Ungariei, ca loc de desfăşurare pentru o posibilă reuniune trilaterală între preşedintele american Donald Trump, preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Citește și
ursula von der leyen trump
Ungaria cere „urgent” schimbarea conducerii UE, după acordul comercial semnat cu SUA: „A provocat daune serioase economiei”

Conform Politico, Secret Service - responsabil de securitatea preşedintelui american - se pregăteşte pentru un summit la Budapesta, capitala Ungariei constituind prima alegere a Casei Albe.

Anterior, Elveţia anunţase că este pregătită să găzduiască un eventual summit Zelenski-Putin cu privire la încheierea războiului din Ucraina, în pofida mandatului de arestare emis contra lui Vladimir Putin de Curtea Penală Internaţională (CPI).

Aflat în vizită la Jakarta, în Indonezia, ministrul de Externe german Johann Wadephul a afirmat miercuri că le revine Rusiei şi Ucrainei să decidă locul unui eventual summit între Zelenski şi Putin.

''Discuţiile, inclusiv procedura, sunt structurate de Rusia şi Ucraina, nu de ministrul de externe german de la Jakarta'', a spus Wadephul, răspunzând unei întrebări adresate de jurnalişti în capitala Indoneziei, potrivit dpa. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, Ungaria, peter szijjarto,

Dată publicare: 21-08-2025 09:28

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Ungaria acuză Ucraina de atac asupra oleoductului Drujba: Livrările de petrol rusesc, oprite
Stiri externe
Ungaria acuză Ucraina de atac asupra oleoductului Drujba: Livrările de petrol rusesc, oprite

Livrările de petrol brut către Ungaria au fost întrerupte în urma unui atac ucrainean asupra unui post situat pe oleoductul către Ungaria, anunţă luni într-o postare pe Facebook ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, relatează AFP.

Ungaria cere „urgent” schimbarea conducerii UE, după acordul comercial semnat cu SUA: „A provocat daune serioase economiei”
Stiri externe
Ungaria cere „urgent” schimbarea conducerii UE, după acordul comercial semnat cu SUA: „A provocat daune serioase economiei”

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a criticat conducerea UE, susținând într-o postare pe Facebook că noul acord vamal semnat recent între Uniunea Europeană și Statele Unite demonstrează nevoia urgentă de schimbare la Bruxelles.

Avertisment de la Budapesta: „Omenirea se confruntă cu o ameninţare gravă a unui al treilea război mondial”
Stiri externe
Avertisment de la Budapesta: „Omenirea se confruntă cu o ameninţare gravă a unui al treilea război mondial”

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a avertizat la New York că omenirea se află în fața unei amenințări serioase privind izbucnirea unui al treilea război mondial.

Mesajul Ungariei privind maghiarii din Transilvania, înaintea „finalei” George Simion - Nicușor Dan
Stiri externe
Mesajul Ungariei privind maghiarii din Transilvania, înaintea „finalei” George Simion - Nicușor Dan

Ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, a afirmat, referindu-se la relațiile cu România, că guvernul ungar urmărește întotdeauna cea mai bună cooperare posibilă cu o țară în care trăiește o uriașă comunitate etnică maghiară.

Ungaria nu sprijină varianta ca Uniunea Europeană să răspundă prin taxe la planul tarifar anunţat de Trump
Stiri externe
Ungaria nu sprijină varianta ca Uniunea Europeană să răspundă prin taxe la planul tarifar anunţat de Trump

Guvernul de la Budapesta nu sprijină varianta ca Uniunea Europeană (UE) să răspundă prin taxe la planul tarifar anunţat de preşedintele american Donald Trump, a declarat luni, la Luxemburg, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, transmite EFE.

Recomandări
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
Stiri Educatie
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că nu poate spune sigur dacă școala va începe pe 8 septembrie, din cauza protestelor anunțate de angajații din sistem, nemulțumiți de situația actuală și hotărâți să continue acțiunile.

Pensia nu va mai putea fi cumulată cu salariul la stat. Angajații vor putea lucra până la 70 de ani, dar fără pensie. Proiect
Stiri Politice
Pensia nu va mai putea fi cumulată cu salariul la stat. Angajații vor putea lucra până la 70 de ani, dar fără pensie. Proiect

Guvernul va interzice transferurile și detașările funcționarilor publici, metoda prin care până acum erau protejați unii angajați atunci când posturile lor erau în pericol.

Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să pronunţe astăzi sentinţa definitivă în dosarul lui Vlad Pascu
Stiri Justitie
Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să pronunţe astăzi sentinţa definitivă în dosarul lui Vlad Pascu

Curtea de Apel Constanţa ar urma să pronunţe, joi, sentinţa definitivă în dosarul în care Vlad Pascu, şoferul drogat care în 2023 a accidentat mortal doi tineri în localitatea 2 Mai, a primit în primă instanţă o condamnare de 10 ani de închisoare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 August 2025

46:09

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12