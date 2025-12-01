Zelenski cere o discuţie cu Trump: Problema teritorială dintre Ucraina și Rusia, cea mai dificilă în negocierile cu SUA

Stiri externe
01-12-2025 | 19:17
Volodimir Zelenski
Getty

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimişii Kievului le-au desfăşurat cu reprezentanţii SUA.

autor
Mihaela Ivăncică

"Problema teritorială este cea mai dificilă", a declarat Zelenski la Paris, la o conferinţă de presă comună cu preşedintele francez Emmanuel Macron, după ce la Miami, în Florida, o delegaţie ucraineană condusă de fostul ministru al apărării Rustem Umerov a negociat cu o delegaţie americană condusă de secretarul de stat Marco Rubio şi emisarul special al preşedintelui Trump, Steve Witkoff, modificarea planului de pace în 28 de puncte avansat de SUA, plan a cărui versiune iniţială nemulţumeşte Kievul şi aliaţii europeni ai acestuia, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Discuţii intense asupra Donbasului

Potrivit lui Zelenski, la negocierile de la Miami cele două delegaţii au petrecut şase ore şi jumătate discutând numai problema teritorială. Planul iniţial propus de SUA includea cererea Rusiei ca Ucraina să-i cedeze partea din regiunea Donbas pe care armata rusă nu a reuşit să o ocupe, lucru pe care Kievul îl consideră inacceptabil. Celelalte două chestiuni cheie divergente între SUA, de o parte, şi Ucraina şi susţinătorii săi europeni, de cealaltă parte, privesc modul în care va fi finanţată reconstrucţia Ucrainei şi ce garanţii de securitate Occidentul va oferi Kievului după război, a precizat Zelenski.

El a insistat că un acord european este esenţial în problema reconstrucţiei, după ce planul de pace iniţial al lui Trump, revizuit deja în unele puncte în urma negocierilor americano-ucrainene desfăşurate în urmă cu o săptămână la Geneva, propunea investirea parţială în acest scop a activelor ruseşti îngheţate în Occident, SUA urmând să primească jumătate din profituri. Zelenski a spus că nu consideră o asemenea abordare ca fiind "corectă" faţă de europeni şi a cerut să fie găsită o soluţie care să-i mulţumească şi pe aceştia.

Totuşi, "datorită echipei noastre de negociatori, planul este acum mai bun", a concluzionat Zelenski despre documentul la care americanii şi ucrainenii au lucrat în ultimele două zile şi care va fi prezentat marţi la Moscova preşedintelui rus Vladimir Putin de către emisarul lui Trump, Steve Witkoff.

Citește și
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski se întâlnește luni cu Emmanuel Macron la Paris în timp ce emisarii săi negociază cu SUA un plan de pace

Dar "sperăm să avem o discuţie cu preşedintele SUA asupra chestiunilor cheie care sunt destul de dificile", a completat Zelenski, care ar fi trebuit să aibă această discuţie cu Trump săptămâna trecută la Washington, dar vizita sa în SUA nu a mai avut loc.

Potrivit negociatorului-şef ucrainean, Rustem Umerov - care i-a luat locul în această însărcinare principalului colaborator al lui Zelenski, fostul şef de cabinet Andrii Iermak, după ce acesta din urmă a demisionat în urma unui uriaş scandal de corupţie - a declarat că în "cele două zile foarte productive petrecute în SUA (...) am făcut progrese semnificative, deşi unele puncte încă necesită ajustări suplimentare".

De partea sa, preşedintele francez Emmanuel Macron a insista la conferinţa de presă alături de Zelenski că un plan de pace între Rusia şi Ucraina poate fi realizat doar cu Kievul şi europenii "la masa negocierilor".

Planul nu este finalizat

"Nu avem astăzi un plan finalizat în chestiunile teritoriale", iar "în ceea ce priveşte chestiunile legate de activele (ruseşti) îngheţate, garanţiile de securitate, aderarea (Ucrainei) la UE şi sancţiunile europene (împotriva Rusiei), acest plan poate fi finalizat numai cu europenii la masa negocierilor. Aşadar, suntem încă într-o fază preliminară", a indicat Macron, făcându-se ecoul frustrării liderilor europeni, care se văd îndepărtaţi de SUA de la negocieri şi sunt acuzaţi de Rusia că fac tot posibilul pentru a zădărnici eforturile de pace avansând cereri inacceptabile pentru Moscova.

În timpul întâlnirii de la Paris, preşedinţii Zelenski şi Macron au avut de asemenea discuţii prin videoconferinţă cu şefii de stat sau de guvern din Regatul Unit, Germania, Polonia, Italia, Norvegia, Finlanda, Danemarca şi Olanda, precum şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Versiunea iniţială a planului propus de SUA prevede în principal cedarea de facto către Rusia a întregii regiuni Donbas, cu transformarea în zonă demilitarizată a părţii acesteia care nu este în prezent ocupată de armata rusă, îngheţarea restului liniei frontului, impunerea de limite de efective de 600.000 de soldaţi pentru armata ucraineană, garanţii de securitate occidentale pentru Ucraina, dar fără aderarea la NATO şi fără trupe străine pe teritoriul ucrainean, precum şi folosirea a o sută de miliarde de euro din activele Rusiei îngheţate în Occident la reconstrucţia Ucrainei, cu condiţia unei contribuţii europene echivalente, în timp ce SUA ar obţine profituri din participarea la activităţile de reconstrucţie.

Ucraina şi susţinătorii săi europeni au cerut în contrapropunerea lor mai ales ca orice negociere să înceapă de la actuala linie a frontului şi numai odată cu un armistiţiu, limitarea efectivelor armatei ucrainene să fie ridicată la 800.000 de soldaţi, desfăşurarea unui contingent de trupe străine în Ucraina, deşi Rusia a reafirmat că se opune, eliminarea angajamentului Ucrainei că nu va adera la NATO şi menţionarea în locul acestuia doar a lipsei consensului statelor Alianţei, precum şi solicitarea ca Rusia să plătească Ucrainei toate daunele provocate de război, iar activele sale îngheţate în Occident să rămână blocate până la plata integrală a unor asemenea compensaţii.

Din umbra tatălui la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii PAOK, după succesul din Asia

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, volodimir zelenski,

Dată publicare: 01-12-2025 19:17

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
Citește și...
Zelenski, discuții-cheie cu Rutte și von der Leyen. „Sunt recunoscător pentru sprijin
Stiri externe
Zelenski, discuții-cheie cu Rutte și von der Leyen. „Sunt recunoscător pentru sprijin"

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dezvăluit duminică, pe platforma X, convorbiri telefonice esențiale cu lideri europeni și NATO privind căile spre o soluție pașnică în conflictul cu Rusia.

Volodimir Zelenski se întâlnește luni cu Emmanuel Macron la Paris în timp ce emisarii săi negociază cu SUA un plan de pace
Stiri externe
Volodimir Zelenski se întâlnește luni cu Emmanuel Macron la Paris în timp ce emisarii săi negociază cu SUA un plan de pace

Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe Volodimir Zelenski, a anunţat sâmbătă Palatul Élysée, în contextul în care o echipă de negociatori ucraineni a plecat spre Statele Unite pentru a discuta planul american de a pune capăt conflictului cu Rusia.

Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA
Stiri externe
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

Delegația ucraineană discută duminică, cu reprezentații administrației Trump, ultimele detalii ale planului comun de pace.

Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina
Stiri externe
Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina

Plecarea lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara, comentează POLITICO.

Reacția Rusiei la scandalul de corupție de la Kiev, după demisia șefului de cabinet a lui Volodimir Zelenski
Stiri externe
Reacția Rusiei la scandalul de corupție de la Kiev, după demisia șefului de cabinet a lui Volodimir Zelenski

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat vineri că demisia lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, reflectă o criză politică profundă în Ucraina.

Recomandări
Nicuşor Dan, la recepţia de la Cotroceni: România e o ţară coruptă, iar românii au dreptate când sunt revoltaţi. VIDEO
Stiri Politice
Nicuşor Dan, la recepţia de la Cotroceni: România e o ţară coruptă, iar românii au dreptate când sunt revoltaţi. VIDEO

Președintele Nicușor Dan a afirmat luni seară, la recepția de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni, că România este o țară coruptă și că românii au dreptate să considere că statul nu arată voință reală în lupta împotriva corupției.

Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia
1 decembrie
Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia

Este unul dintre cei mai de succes antrenori români ai momentului. Venerat în Salonic și temut în Atena, Răzvan Lucescu a schimbat istoria fotbalului elen, destinul clubului PAOK și a câștigat respectul unei națiuni.

Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”
Protv 30 de ani
Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”

La 30 de ani de la prima emisie PRO TV, Andreea Esca își amintește emoția de la pupitrul știrilor, golul din stomac și sentimentul că făcea parte dintr-un moment care va rămâne în istorie - jurnalul din seara de 1 decembrie 1995.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Decembrie 2025

02:32:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28