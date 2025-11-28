Reacția Rusiei la scandalul de corupție de la Kiev, după demisia șefului de cabinet a lui Volodimir Zelenski

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat vineri că demisia lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, reflectă o criză politică profundă în Ucraina.

„La Kiev au loc evenimente care reflectă o criză politică profundă provocată de scandaluri de corupţie”, le-a declarat Peskov reporterilor, citat de TASS.

„Nu cred că este nevoie ca cineva, în acest moment, să ofere un răspuns la întrebarea la ce va duce acest lucru în cele din urmă”, a adăugat el.

Andrii Iermak, un aliat apropiat al lui Zelenski şi care conducea delegaţia Ucrainei la negocierile de pace sprijinite de Statele Unite, a demisionat vineri, la câteva ore după ce agenţi anticorupţie i-au percheziţionat locuinţa în legătură cu scandalul de corupţie de la compania de energie nucleară de stat Energoatom.

Şeful cancelariei prezidenţiale ucrainene, influentul Andrii Iermak, a fost eliberat din funcţie, vineri, de preşedintele Volodimir Zelenski, după ce agenţiile ucrainene de combatere a corupţiei i-au percheziţionat reşedinţa, agravând o criză politică majoră, în contextul în care Kievul se confruntă cu presiuni din partea Washingtonului pentru a accepta termenii unui acord de pace.

Anunţul eliberării din funcţie a lui Iermak a fost făcut de preşedintele Zelenski în discursul său pe care îl adresează zilnic compatrioţilor.

Şeful statului a anunţat că Iermak a depus o cerere de demisie, iar Biroul Preşedintelui va fi reorganizat.

„Îi sunt recunoscător lui Andrii pentru că a prezentat întotdeauna poziţia Ucrainei în cadrul negocierilor exact aşa cum trebuia. A fost întotdeauna o poziţie patriotică. Dar nu vreau să existe zvonuri şi speculaţii”, a explicat Zelenski, precizând că sâmbătă va organiza „consultări” pentru a stabili cine ar putea prelua importantul rol.

