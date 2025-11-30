Zelenski, discuții-cheie cu Rutte și von der Leyen. „Sunt recunoscător pentru sprijin"

Aceste demersuri vin în contextul unor negocieri tensionate, cu pași importanți recent la Geneva între Kiev și SUA, dar cu avertismente privind necesitatea unor compromisuri ferme. Zelenski subliniază coordonarea strânsă cu aliații pentru a contracara presiunile rusești, conform agențiilor DPA și Reuters, preluate de Agerpres.

În discuția cu secretarul general NATO, Mark Rutte, liderul ucrainean a anunțat continuarea dialogului în zilele următoare. „Am vorbit cu (secretarul general al NATO) Mark Rutte şi ne vom continua conversaţia în zilele următoare”, a spus Zelenski. „Acestea sunt zile importante şi multe se pot schimba. Ne coordonăm îndeaproape, iar în eforturile noastre - şi în eforturile tuturor partenerilor noştri - măsurile noastre comune şi poziţiile comune vor fi extrem de eficiente", a adăugat el.

Cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, accentul a căzut pe dinamica diplomatică curentă și reziliența Ucrainei. „Menţinem o coordonare deplină cu Comisia Europeană şi sunt recunoscător pentru sprijin", a asigurat Zelenski. „Ursula acordă o atenţie deosebită necesităţii de a ne consolida rezilienţa în contextul atacurilor constante ale Rusiei asupra infrastructurii şi sectorului energetic”, a afirmat el, subliniind sprijinul vital pentru apărarea energetică și infrastructurii critice în fața ofensivelor ruse.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













