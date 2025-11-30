Volodimir Zelenski se întâlnește luni cu Emmanuel Macron la Paris în timp ce emisarii săi negociază cu SUA un plan de pace

30-11-2025 | 10:03
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski
Getty

Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe Volodimir Zelenski, a anunţat sâmbătă Palatul Élysée, în contextul în care o echipă de negociatori ucraineni a plecat spre Statele Unite pentru a discuta planul american de a pune capăt conflictului cu Rusia.

Adrian Popovici

"Cei doi lideri vor discuta despre situaţia şi condiţiile pentru o pace justă şi durabilă, în continuitatea discuţiilor de la Geneva şi a planului american şi în strânsă consultare cu partenerii noştri europeni", a indicat preşedinţia franceză.

"De asemenea, vor face un bilanţ al activităţii întreprinse privind garanţiile de securitate în cadrul Coaliţiei de voinţă", a adăugat Palatul Élysée.

Statele Unite au prezentat recent un nou plan pentru a pune capăt conflictului declanşat de ofensiva rusă împotriva Ucrainei din februarie 2022, pe care încearcă să îl finalizeze cu aprobarea părţilor beligerante, dar Kievul se teme că va fi obligat să facă concesii semnificative în schimbul păcii.

"Vladimir Putin trebuie să accepte armistiţiul sau să se resemneze expunând Rusia unor noi sancţiuni care îi vor paraliza economia, precum şi unui sprijin european reînnoit pentru Ucraina", a avertizat ministrul francez de externe într-un interviu acordat publicaţiei La Tribune Dimanche.

În timp ce preşedintele rus contestă legitimitatea omologului său ucrainean, Jean-Noël Barrot a subliniat că Volodimir Zelenski "a fost ales în alegeri deschise, transparente şi democratice, ceea ce nu este cazul lui Vladimir Putin".

"Războiul pe care preşedintele rus a ales să-l ducă împiedică Ucraina să organizeze alegeri. În ceea ce priveşte cazurile de corupţie, acestea trebuie tratate de instituţiile competente, fără interferenţe cu procesul de pace", a declarat el.

Volodimir Zelenski "are toată legitimitatea de a conduce Ucraina spre pace", a adăugat şeful diplomaţiei franceze.

La Paris, preşedintele ucrainean va fi însoţit de Prima Doamnă, Olena Zelenska, care va participa la un eveniment legat de iniţiativa "Bring kids back" ("Aduceţi copiii înapoi"), pe care o conduce.

Această iniţiativă "a făcut posibilă readucerea a aproape 2.000 de copii ucraineni luaţi de lângă familiile lor de către Rusia", a subliniat ministrul francez. 

Sursa: Agerpres

