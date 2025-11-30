Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

Delegația ucraineană discută duminică, cu reprezentații administrației Trump, ultimele detalii ale planului comun de pace.

Emisarii Kievului se întâlnesc în Florida cu secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner.

Pe de altă parte, președintele francez, Emmanuel Macron, urmează să îl primească luni pe Volodimir Zelenski la Palatul Élysée, pentru a aborda același subiect: o eventuală pace între Ucraina și Rusia. În tot acest timp, cele două țări aflate în conflict continuă să se bombardeze reciproc.

Atacul a avut loc în Marea Neagră, în apropierea coastelor turcești, și este cel mai amplu atac ucrainean asupra navelor rusești din ultimele luni. Echipajele petrolierelor au apucat să scape și nu s-au înregistrat victime, dar navele au fost grav avariate.

Ucrainenii au lovit cu drone kamikaze mai multe rafinării din Rusia, dar și un terminal petrolier din portul Novorossiysk.

În tabăra cealaltă, Rusia a lansat un nou atac devastator asupra orașelor ucrainene, cu zeci de rachete de croazieră și balistice și peste 500 de drone. Zeci de blocuri și case au fost lovite, dar și infrastructura energetică și alte obiective critice.

Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de negocierile din SUA

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Delegația ucraineană ar trebui să fie deja în Statele Unite, iar dialogul bazat pe punctele de la Geneva va continua. Finalizarea unor pași în zilele următoare, pentru a stabili cum să se încheie războiul cu demnitate, este destul de realistă. Delegația ucraineană are directivele necesare și mă aștept ca echipa să lucreze în conformitate cu prioritățile clare ale Ucrainei.”

Potrivit Wall Street Journal, planul de pace elaborat de emisarul lui Trump, Steve Witkoff, și de reprezentantul lui Putin, Kirill Dimitriev, împreună cu Jared Kushner – ginerele președintelui Trump, nu urmărea doar soluționarea conflictului. Negociatorii au discutat și consolidarea economiei rusești și accesul prioritar al investitorilor americani la oportunități economice, înaintea europenilor.

Partea rusă propunea ca firmele americane să aibă acces la activele rusești înghețate în Europa, în valoare de aproximativ 300 de miliarde de dolari, pentru proiecte comune SUA–Rusia și reconstrucția Ucrainei, sub conducere americană. Alte propuneri vizau exploatarea comună a resurselor arctice și chiar o colaborare cu SpaceX, pentru cucerirea planetei Marte.

Potrivit Wall Street Journal, informațiile despre plan au fost interceptate de un serviciu secret european, care le-a dat publicității. Documentul a atras critici imediate din partea liderilor europeni și ucraineni, care l-au considerat favorabil Rusiei și contrar intereselor Kievului. Premierul polonez Tusk a transmis un mesaj indirect americanilor, pe rețeaua X.

Donald Tusk, premierul Poloniei: „Doresc să le reamintesc aliaților noștri că NATO a fost creată pentru a apăra Occidentul împotriva agresiunii sovietice, adică împotriva Rusiei. Iar temelia sa a fost solidaritatea, nu interesele egoiste. Sper că acest lucru nu s-a schimbat.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













