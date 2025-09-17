Zelenski a anunțat că salariile profesorilor și bursele studenților vor crește, în ciuda cheltuielilor pentru apărare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că, în ciuda costurilor generate de războiul cu Rusia, profesorii vor primi salarii mai mari, iar studenții – burse, începând de anul viitor, relatează marți dpa.

"Am ordonat ca toate obligaţiile sociale ale statului nostru să fie îndeplinite în totalitate şi ca sprijinul pentru oameni să fie sporit", a spus el într-un mesajul video publicat marţi.

Premierul Iulia Sviridenko i-a prezentat anterior lui Zelenski punctele cheie ale proiectului de buget pe 2026. "Resursele pentru aceasta sunt disponibile. În total, cheltuielile destinate educaţiei pentru 2026 vor creşte cu 66 de miliarde de grivne (1,35 miliarde de euro)", a declarat Zelenski.

O creştere a cheltuielilor este planificată şi pentru sistemul medical.

Deficit de 18,4% din PIB

Cu o zi înainte, guvernul ucrainean a finalizat proiectul de buget pentru anul 2026. Acesta prevede un deficit de 18,4% din produsul intern brut, adică aproximativ 40,5 miliarde de euro (48 de miliarde de dolari). Cheltuielile sunt prevăzute să crească cu aproximativ 8,5 miliarde de euro.

Pentru apărare, sunt prevăzute în plus aproape 3,5 miliarde de euro, iar pentru creşterea pensiilor, se vor aloca suplimentar peste 2,5 miliarde de euro.

Kievul se aşteaptă la finanţări externe de aproape 43 de miliarde de euro, adică 43% din buget.

Peste 122 de miliarde de euro în ajutoare şi împrumuturi externe au fost folosite de Kiev de la începutul războiului lansat de Rusia în 2022 pentru finanţarea cheltuielilor bugetare.

În România, bursele au fost tăiate

În România, Ministerul Educației anunța că vrea să elimine 170 de mii de burse din cele un milion șase sute de mii, câte au fost plătite în luna iunie, ultima din anul școlar încheiat.

Au fost 800 de mii de burse sociale, 330 de mii de burse de merit, 150 de mii tehnologice, o sută de mii de reziliență și câteva mii de excelență olimpică. Proiectul taie cu totul bursele monoparentale din categoria celor sociale, dar și bursele de reziliență ori pe cele pentru olimpici. La bursele de merit, pragul de eligibilitate a coboarât de la media generală 9,50 la 9. Beneficiari vor fi însă mai puțini, cel mult 15% din fiecare clasă.

La cererea asociațiilor de părinți și elevi, comisia ministerială a acceptat ca toți cei aflați la egalitate, la finalul anului școlar trecut, să primească bursa, deși procentul de 15% e depășit.

De asemenea, studenții vor putea beneficia în continuare de burse de merit și burse sociale, însă doar cei de la buget. Acestea se vor acorda doar celor de la buget și numai pe durata cursurilor și a sesiunilor, nu și în vacanțe, cum se întâmpla până acum.Potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, studenții care învață în regim cu taxă sunt excluși de la bursele din bani publici, inclusiv de la cele sociale.

