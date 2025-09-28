Zeci de mii de oameni au cerut la Berlin sfârşitul Războiului din Fâşia Gaza. „Hrana și apa sunt drepturi ale omului”. FOTO

28-09-2025 | 16:00
berlin protest gaza
Getty

Aproximativ 60.000 de persoane, potrivit poliției, și 100.000, conform organizatorilor, au mărșăluit la Berlin cerând încetarea ofensivei Israelului în Fâșia Gaza.

 

Ioana Andreescu

Aproximativ 60.000 de manifestanți potrivit poliției – 100.000 potrivit organizatorilor – au defilat în acest weekend la Berlin pentru a cere Israelului să-și oprească ofensiva militară în Fâșia Gaza, agitând steaguri palestiniene și pancarte proclamând că „hrana și apa sunt drepturi ale omului”, relatează AFP.

„Azi putem să arătăm că majoritatea, care se opune politicii Israelului și genocidului, este vizibilă în stradă și poate acționa”, a spus sâmbătă un manifestant, Dustin Hirschfeld. Aproximativ 60.000 de persoane au participat sâmbătă la manifestația „Împreună pentru (Fâșia) Gaza”, organizată de Partidul Die Linke (stânga radicală) și grupări din societatea civilă, potrivit poliției. Potrivit organizatorilor, la manifestație au participat 100.000 de persoane.

Aproximativ 1.800 de polițiști au fost prezenți. Marșul, care s-a desfășurat pașnic, s-a încheiat la Coloana Victoriei, unde s-a organizat un concert de rap și hip-hop.

Protest masiv la Berlin împotriva războiului din Gaza

Die Linke acuză Guvernul lui Friedrich Merz de faptul că păstrează tăcerea în pofida situației umanitare catastrofice din Fâșia Gaza.

Guvernul Merz „trebuie să acționeze în sfârșit și să crească presiunile asupra Guvernului israelian pentru a-l forța să schimbe direcția”, cere partidul din opoziție, care îndeamnă la mobilizare.

Această manifestație pune în lumină furia tot mai mare a populației germane împotriva războiului din Fâșia Gaza.

Din cauza responsabilității sale față de Holocaust, Germania era până acum unul dintre cei mai mari susținători ai Israelului.

Berlinul își înăsprește tonul față de Israel

Însă tonul Berlinului împotriva Israelului s-a înăsprit în ultimele luni, pe măsură ce situația umanitară din Fâșia Gaza se deteriora în mod dramatic.

Cancelarul Friedrich Merz a anunțat în august suspendarea exportului de armament pe care Israelul îl poate folosi în Fâșia Gaza.

Însă critici îl acuză pe Merz că nu a mers suficient de departe.

Germania ezită să sancționeze Israelul și nu a recunoscut Palestina ca stat, spre deosebire de numeroși aliați occidentali.

Un atac comis de Hamas la 7 octombrie 2023 în sudul Israelului a antrenat de partea israeliană moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanț întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene.

Dintre cele 251 de persoane răpite în acea zi, 47 sunt ținute în continuare în enclavă, dintre care 25 sunt considerate moarte de către armata israeliană.

Ofensiva israeliană de represalii în Fâșia Gaza s-a soldat cu 65.926 de morți, majoritatea civili, potrivit unor date ale Ministerului Sănătății al Guvernului Hamas, considerate fiabile de către ONU.

Sursa: News.ro

