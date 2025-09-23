Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta purtată de actriță. GALERIE FOTO

Emily Blunt a atras toate privirile la premiera filmului „The Smashing Machine” de la Berlin, unde a purtat o rochie nude spectaculoasă, reinterpretată într-o manieră elegantă și îndrăzneață.

Luni seară, actrița a pășit pe covorul roșu la premiera noului ei film „The Smashing Machine”, alegând pentru această ocazie o rochie nude extrem de rafinată. Ținuta, lungă până în pământ, într-o nuanță bej-roz pal ce se armoniza perfect cu tonul pielii sale, era acoperită integral cu paiete.

Rochia, semnată David Koma, a fost accesorizată cu pantofi nude marca Jimmy Choo, o manichiură discretă în aceeași nuanță, un coc elegant și bijuterii din aur și diamante de la Rahaminov și Tiffany & Co.

Astfel, vedeta din The Devil Wears Prada a oferit o apariție memorabilă pe covorul roșu.

