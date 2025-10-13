„A distrus totul în cale”. Inundațiile au făcut prăpăd în Spania. A plouat într-o singură zi cât într-o lună

Inundațiile au făcut prăpăd în acest weekend în sud-estul Spaniei. A plouat într-o singură zi cât într-o lună. În scurt timp, pe insula turistică Ibiza, toate străzile s-au transformat în râuri.

Zeci de locuințe au fost evacuate și în regiunea Murcia, înainte ca multe drumuri să fie înghițite de viituri. Furtuna Alice a adus fenomene extreme în sud-estul Spaniei. Iar autoritățile au fost nevoite să emită avertizări de cod roșu, încă de la începutul weekendului.

Furtuna Alice a făcut ravagii

În zona orașului Murcia, zeci de locuințe au fost evacuate, iar mai multe zboruri au fost anulate. Ploile au făcut ravagii și în regiunea Alicante, unde mai multe drumuri au fost acoperite de ape.

Femeie: „Totul s-a întâmplat atât de repede... Apa pur și simplu s-a revărsat pe aici cu o forță mare și, ca mai mereu, a distrus totul în cale. Ori de câte ori e furtună, totul în jur se distruge. Să vedem ce se va mai întâmpla și în seara asta...”

Bărbat: „Ne-am petrecut toată ziua închiși în case, privind ploaia pe fereastră, și cum se formează bălți tot mai mari în jur.”

În unele orașe, autoritățile le-au transmis cetățenilor, prin intermediul rețelelor de socializare, să se refugieze la etajele superioare ale clădirilor în care locuiesc. De asemenea, oamenii au fost îndemnați să ia cu ei alimente, apă, truse de prim ajutor și baterii.

Ibiza, lovită de inundații severe

În Ibiza, au căzut peste 85 de litri de precipitații pe metru pătrat, în doar 12 ore. Cu alte cuvinte, a plouat într-o zi, cât într-o lună. Sistemul de canalizare al stațiunii nu a mai făcut față și apa a refulat pe străzi.

Autoritățile spaniole au cerut ajutorul armatei, pentru a doua oară în mai puțin de două săptămâni. Iar aeroportul de pe mica insulă, atât de căutată de turiști, a fost închis, timp de aproape două ore.

Furtuna din acest weekend a fost produsă de așa-numitul fenomen DANA (Depresiune Atmosferică Neagră Izolată). Acesta se formează atunci când o masă de aer foarte rece se izolează de curenții meteorologici principali și coboară spre sol. Provoacă astfel fenomene severe, precum furtuna Alice.

Tipic pentru regiunea mediteraneeană, acest fenomen a dus la inundații catastrofale anul trecut, tot în octombrie, când 230 de persoane și-au pierdut viața.

