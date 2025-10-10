Unde au fost găsiți zeci de saci cu nisip furați de pe străzile Constanței, în timpul ciclonului. „Îi folosește la pisici”

Zeci de saci cu nisip, așezați preventiv zilele trecute la inundații pe străzile din Constanța, au dispărut. Angajații municipalității și-au dat seama că lipsesc când au venit să-i adune pentru a-i depozita în caz de vreme rea.

Autoritățile locale fac un apel și le cer oamenilor să nu-i mai fure.

În municipiul Constanța au fost încărcați cu nisip 1.500 de saci și puși în zonele vulnerabile ale orașului, unde exista riscul de inundații. Codul roșu a trecut așa că sacii ar fi trebuit recuperați. Dar ia-i de unde nu-s.

Corespondent Știrile PRO TV: „În momentul în care angajații Primăriei au venit să strângă sacii de nisip montați în cartier, au avut parte de o surpriză. De pe o stradă lipseau toți cei 20. I-au găsit apoi în curtea unui cetățean”.

Localnic: „Ăia au fost aduși de protecție, să protejeze, să nu îi inunde, dar oamenii dacă atât gândesc, atât fac marți seara s-au pus și au dispărut ieri după-amiază, deci miercuri”.

Stere Hira, director Confort Urban: „Sunt situații când nu i-am găsit, când au dispărut și nu i-am mai găsit, dar sunt și situații când am găsit în unele gospodării câțiva saci”.

Ca să recupereze toată paguba, adică cel puțin 50 de saci, conducerea primăriei a făcut o postare pe o rețea socială, prin care le-a cerut făptașilor să aducă sacii înapoi.

Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța: „Mi-e și jenă să spun că unii dintre ei au fost furați, alții depreciați. Am făcut apel pe pagina de Facebook, la civism, la responsabilitate”.

Localnic: „Îl folosește dacă are de tencuit sau la pisici, care au animale, pisici, câini”.

Până acum nu s-a înregistrat nicio plângere la poliția din Constanța, dar Primăria a recuperat mai puțin de jumătate din pagubă.

