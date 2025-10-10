Unde au fost găsiți zeci de saci cu nisip furați de pe străzile Constanței, în timpul ciclonului. „Îi folosește la pisici”

10-10-2025 | 10:40
Zeci de saci cu nisip, așezați preventiv zilele trecute la inundații pe străzile din Constanța, au dispărut. Angajații municipalității și-au dat seama că lipsesc când au venit să-i adune pentru a-i depozita în caz de vreme rea.

Ina Popescu

Autoritățile locale fac un apel și le cer oamenilor să nu-i mai fure.

În municipiul Constanța au fost încărcați cu nisip 1.500 de saci și puși în zonele vulnerabile ale orașului, unde exista riscul de inundații. Codul roșu a trecut așa că sacii ar fi trebuit recuperați. Dar ia-i de unde nu-s.

Corespondent Știrile PRO TV: „În momentul în care angajații Primăriei au venit să strângă sacii de nisip montați în cartier, au avut parte de o surpriză. De pe o stradă lipseau toți cei 20. I-au găsit apoi în curtea unui cetățean”.

Localnic: „Ăia au fost aduși de protecție, să protejeze, să nu îi inunde, dar oamenii dacă atât gândesc, atât fac marți seara s-au pus și au dispărut ieri după-amiază, deci miercuri”.

ciclon
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă

Stere Hira, director Confort Urban: „Sunt situații când nu i-am găsit, când au dispărut și nu i-am mai găsit, dar sunt și situații când am găsit în unele gospodării câțiva saci”.

Ca să recupereze toată paguba, adică cel puțin 50 de saci, conducerea primăriei a făcut o postare pe o rețea socială, prin care le-a cerut făptașilor să aducă sacii înapoi.

Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța: „Mi-e și jenă să spun că unii dintre ei au fost furați, alții depreciați. Am făcut apel pe pagina de Facebook, la civism, la responsabilitate”.

Localnic: „Îl folosește dacă are de tencuit sau la pisici, care au animale, pisici, câini”.

Până acum nu s-a înregistrat nicio plângere la poliția din Constanța, dar Primăria a recuperat mai puțin de jumătate din pagubă.

