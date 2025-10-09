IGSU: Peste 100 de localități afectate de inundații și vijelii după codul roșu. Câte persoane au fost salvate

09-10-2025 | 09:24
furtuna bucuresti
Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) au anunţat că 110 localităţi din 22 de judeţe au fost afectate în urma precipitaţiilor abundente din ultimele 48 de ore.

Lorena Mihăilă

De asemenea, nouă persoane evacuate preventiv din două localităţi din judeţul Constanţa rămân în continuare la rude, iar circulaţia rutieră este închisă pe un drum naţional din judeţul Constanţa. 

IGSU a prezentat, joi, situaţia actualizată a urmărilor fenomenelor meteorologice care au avut loc în ţară în ultimele 48 de ore.

De asemenea, circulaţia rutieră este închisă pe DN 2A în judeţul Constanţa şi se desfăşoară cu dificultate pe DJ 222 A în judeţul Tulcea.

Totodată, reprezentanţii IGSU au menţionat că au fost reluate manevrele în porturile din judeţul Constanţa şi că nu mai sunt întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

tanara sf parascheva
Cum a răspuns o studentă la întrebarea de ce vine o tânără la Sfânta Parascheva. La raclă au ajuns pelerini de pretutindeni

22 de județe afectate

Fenomemele meteorologice din ultimele 48 de ore au produse efecte în 110 localităţi din 22 de judeţe. În această perioadă forţele de intervenţie au acţionat pentru evacuarea apei din 86 imobile inundate (59 case, 11 beciuri, 10 demisoluri blocuri de locuinţe, un operator economic, cinci instituţii publice), nouă anexe gospodăreşti, 189 curţi, opt străzi, îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 20 imobile şi degajarea a 129 copaci şi a doi stâlpi de electricitate, fiind avariate 71 autovehicule.

De asemenea, au fost salvate patru persoane surprinse de viituri, trei în judeţul Constanţa şi una în Prahova.

„Forţele de intervenţie sunt pregătite în orice moment să sprijine şi să gestioneze prompt orice situaţii de urgenţă, inclusiv cele cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile. Recomandăm populaţiei să urmărească sursele oficiale de informare, să respecte recomandările autorităţilor şi să se pregătească pentru posibile intervenţii de urgenţă în cazul apariţiei unor riscuri iminente”, au transmis reprezentanţii IGSU.

Spectacol rar în deșertul Atacama. Peste 200 de specii de plante au acoperit solul arid

Chiar dacă a plouat continuu la Iași, peste două mii de credincioși s-au închinat moaștelor Sfintei Parascheva, în prima noapte de pelerinaj.

Doi adulți și un copil au ajuns la spital în urma unui incendiu izbucnit joi noaptea în apartamentul în care locuiau, într-un bloc din Timișoara, cauza cea mai probabilă fiind o țigară aprinsă. 

