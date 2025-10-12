Ploile torenţiale din Mexic au provocat decesul a cel puţin 41 de persoane

Mexic
Cel puțin 41 de persoane au murit într-o serie de inundații și alunecări de teren provocate, de joi, de ploile torențiale din estul și centrul Mexicului, potrivit ultimului bilanț anunțat sâmbătă de guvernul federal.

 

Ioana Andreescu

Acest sistem tropical de precipitații a lovit Sierra Madre Oriental, un lanț muntos care se întinde paralel cu coasta Golfului Mexic și care este presărat cu mici comunități, multe dintre ele fiind izolate de lume.

Zeci de localități izolate și mii de locuințe distruse

Cel puțin 117 municipalități sunt afectate în statele Puebla, Hidalgo, Querétaro și Veracruz, potrivit autorităților.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a ordonat mobilizarea a 10.000 de militari pentru a participa la operațiunile de salvare.

„Membri și echipe ale guvernului mexican sunt mobilizați pentru a deschide drumuri și a veni în ajutorul comunităților”, a declarat Sheinbaum pe X, după o reuniune la distanță cu responsabilii din statele afectate.

trump trofeu fifa
Statele Unite nu permit Iranului să participe la tragerea la sorţi a CM 2026

De la mijlocul săptămânii, ploi intense au căzut în aproape tot Mexicul, provocând revărsarea râurilor, inundarea unor sate întregi, alunecări de teren, prăbușirea drumurilor și podurilor, precum și întreruperi ale alimentării cu energie electrică și ale comunicațiilor.

Peste 35.000 de locuințe au fost avariate, în principal din cauza revărsării râurilor, care a forțat familii întregi să-și părăsească locuințele. Au fost deschise adăposturi pentru persoanele strămutate.

În statul Veracruz, zeci de profesori au lansat un apel pe rețelele sociale pentru a cere să fie evacuați pe calea aerului din comunitatea Xoxocapa, deoarece drumul de acces era impracticabil, curentul electric era întrerupt și proviziile erau pe terminate.

În același stat, care are cele mai puternice râuri din țară, mass-media locală a difuzat imagini cu familii întregi urcate pe acoperișurile caselor lor pentru a scăpa de revărsarea râurilor.

Precipitații record și avertismente pentru coasta Pacificului

Mexicul a fost lovit de ploi deosebit de abundente de la începutul anului, cu precipitații record în capitala Mexico.

Meteorologul Isidro Cano a explicat pentru AFP că aceste precipitații intense sunt urmare a unei „decalări a anotimpurilor”: aerul cald și umed din Golful Mexic s-a ridicat spre vârfurile Sierra Madre Orientală, provocând ploi de o amploare neobișnuită în această perioadă a anului.

Autoritățile din zonele situate pe coasta Pacificului monitorizează îndeaproape furtunile tropicale Raymond și Priscilla.

Transplant hepatic în premieră la Cluj: o mamă i-a oferit fiicei sale o nouă viață

