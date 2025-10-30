Acord parțial între SUA și China. Trump taie tarifele, Beijingul promite ridicarea „blocajului” pentru metale rare

30-10-2025 | 20:48
„Pe o scară până la 10, a fost o întâlnire de nota 12!”, a spus președintele american, Donald Trump, după întrevederea cu omologul său chinez, Xi Jinping. Beijingul afirmă că rezultatele au fost obținute „cu greu”.

Deși Trump a redus tarifele vamale impuse Chinei, până la 10%, iar Beijingul a ridicat restricțiile pentru așa-numitele pământuri rare, nu s-a ajuns la semnarea unui acord comercial.

Aproape o oră și jumătate au durat discuțiile, la o bază aeriană din orașul sud-coreean Busan.

Xi Jinping: „Sub îndrumarea noastră comună, relațiile dintre China și Occident au rămas, în ansamblu, stabile. Având în vedere condițiile noastre naționale diferite, nu suntem întotdeauna pe aceeași lungime de undă. Dar este firesc ca cele două mari economii ale lumii să aibă din când în când fricțiuni.”

Trump a descris prima sa întâlnire față în față cu Xi, din ultimii 6 ani, drept „un mare succes”.

Laura Bicker, reporter BBC: „Dar avem două relatări foarte diferite pentru această întâlnire. Prima, de la Donald Trump, în Air Force One (la întoarcere). El a salutat o întrevedere extraordinară. (...) A mai spus că va reduce tarifele vamale pentru mărfurile chineze exportate în SUA. În schimb, Beijingul ‘va face tot posibilul’ pentru a se asigura că substanțele chimice precursoare pentru drogul fentanil nu vor mai ajunge în SUA. (...) De asemenea, Trump a spus că Beijingul va avea acces la cipurile avansate pentru computere, ceea ce China vrea neapărat. La rândul său, Beijingul va ridica ‘blocajul’ la așa-numitele pământuri rare, minerale vitale pentru fabricarea de orice, de la smartphone-uri la mașini electrice și, crucial pentru America, echipamente militare de vârf. Din partea Beijingului, am auzit doar un îndemn pentru Washington să continue discuțiile.”

He Yongqian, purtător de cuvânt al Ministerului chinez al Comerțului: „Rezultatele acestor consultări nu au fost obținute cu ușurință. China așteaptă cu interes să colaboreze cu partea americană pentru a asigura o implementare eficientă, pentru a aduce mai multă stabilitate și certitudine în cooperarea economică și comercială dintre China și Statele Unite, precum și în economia mondială.”

Laura Bicker, reporter BBC: „Dar când va fi încheiat un acord comercial bilateral și când va fi pus pe hârtie, chiar nu știm.”

De asemenea, nu s-a spus nimic despre un acord final privind vânzarea operațiunilor TikTok din Statele Unite, deținute de China.

