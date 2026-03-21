Verdictul vine într-un proces intentat de un grup de investitori care susțineau că s-au bazat pe afirmațiile miliardarului și au suferit pierderi.

Juriul a concluzionat că unele dintre postările lui Musk privind problemele legate de utilizatorii platformei și sugestia că ar putea renunța la acordul de 44 de miliarde de dolari au fost „intenționat înșelătoare". În timpul mărturiei din această lună, Musk susținuse că nu a indus în eroare pe nimeni și că oamenii au interpretat „excesiv" comentariile sale, transmite news.ro.

Verdictul stabilește că declarațiile lui Musk au redus artificial prețul acțiunilor Twitter cu aproximativ 3-8 dolari pe acțiune între mai și octombrie 2022. Fiecare investitor din grupul reclamanților ar putea primi astfel despăgubiri de mii de dolari.

„Am fost păcălit. Am fost înșelat"

Brian Belgrave, un antreprenor din Oregon care a condus grupul de investitori, a declarat în fața juriului că a vândut mii de acțiuni în iulie 2022, crezând pe baza postărilor lui Musk că acesta renunță la tranzacție. A vândut la un preț inferior celui de achiziție și mult sub cei 54,20 dolari pe acțiune plătiți ulterior de Musk.

În timpul audierii, Musk a avut un ton combativ cu avocații investitorilor, refuzând să răspundă simplu cu „da" sau „nu" și acuzându-i că încearcă să inducă juriul în eroare. A admis însă: „Dacă acesta ar fi un proces despre faptul că am scris tweet-uri stupide, aș spune că sunt vinovat".

Monte Mann, avocat specializat în litigii comerciale, a comentat că verdictul „transmite un mesaj clar: dacă influențezi piața prin cuvintele tale, îți asumi consecințele".

Nu este prima oară când Musk are probleme legale din cauza postărilor, deși câștigase în 2023 un proces similar intentat de acționarii Tesla. Avocații ambelor părți nu au oferit reacții imediate după verdict.

Începând din mai 2022, Musk a postat despre presupuse probleme cu conturile false de pe Twitter, a spus că acordul este „în așteptare", apoi a anunțat că vrea să renunțe la tranzacție. Twitter l-a dat în judecată pentru a-l obliga să respecte acordul, iar Musk a finalizat achiziția în octombrie 2022, redenumind ulterior platforma X.