„Cine a spus că «banii nu aduc fericirea» știa cu adevărat despre ce vorbea”, a scris celebrul antreprenor pe rețeaua de socializare X, pe care a cumpărat-o cu 44 de miliarde de dolari, în 2022.

O declarație scurtă care a stârnit controverse

Averea sa îi permite să își continue visul de a coloniza planeta Marte și să îl susțină pe președintele american Donald Trump. Mesajul său, însoțit de un emoji cu o expresie dezamăgită, înregistrase joi, până la jumătatea zilei, peste 64 de milioane de vizualizări.

Comentariile afișate sub mesaj variau de la simpatie la batjocură, unii dintre internauți sfătuindu-l pe Elon Musk să se orienteze către religie sau către filantropie.

O avere record și imperiul construit de Musk

Averea lui Elon Musk este estimată la 668 de miliarde de dolari. La sfârșitul anului 2025, acționarii Tesla, o companie condusă tot de el, au votat în favoarea unui plan de remunerare masiv, de 1.000 de miliarde de dolari, consolidându-i poziția de lider.

El a fondat compania de mașini electrice Tesla, start-upul de inteligență artificială xAI și SpaceX, companie specializată în domeniul spațial.