„Cine a spus că «banii nu aduc fericirea» știa cu adevărat despre ce vorbea”, a scris celebrul antreprenor pe rețeaua de socializare X, pe care a cumpărat-o cu 44 de miliarde de dolari, în 2022.

O declarație scurtă care a stârnit controverse

Averea sa îi permite să își continue visul de a coloniza planeta Marte și să îl susțină pe președintele american Donald Trump. Mesajul său, însoțit de un emoji cu o expresie dezamăgită, înregistrase joi, până la jumătatea zilei, peste 64 de milioane de vizualizări.

Comentariile afișate sub mesaj variau de la simpatie la batjocură, unii dintre internauți sfătuindu-l pe Elon Musk să se orienteze către religie sau către filantropie.

O avere record și imperiul construit de Musk

Averea lui Elon Musk este estimată la 668 de miliarde de dolari. La sfârșitul anului 2025, acționarii Tesla, o companie condusă tot de el, au votat în favoarea unui plan de remunerare masiv, de 1.000 de miliarde de dolari, consolidându-i poziția de lider.

Citește și
Percheziții legate de dosarele Epstein. „Cutii” de dovezi au fost ridicate de la Lordul Peter Mandelson
Percheziții legate de dosarele Epstein. „Cutii” de dovezi au fost ridicate de la Lordul Peter Mandelson

El a fondat compania de mașini electrice Tesla, start-upul de inteligență artificială xAI și SpaceX, companie specializată în domeniul spațial.