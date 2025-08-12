Continuă haosul din Marea Britanie după adoptarea „Legii siguranței online” - caracterizată drept un Big Brother Digital

Stiri externe
12-08-2025 | 20:12
oameni la calculator
Getty Images

Platforma Wikipedia a primit permisiunea de la un judecător să conteste în continuare noua lege care privește siguranța online (Online Safety Act).

autor
Claudia Alionescu

Important de reținut, pe scurt: Legea, prezentată ca o soluție pentru reducerea expunerii minorilor la un conținut online nepotrivit, periculos, a intrat în vigoare, în Marea Britanie, pe 25 Iulie. A fost adoptată de parlamentul UK pe 26 octombrie 2023. 

- Vizează platformele pe care utilizatorii pot interacționa cu alți utilizatori: de la site-uri cu un conținut strict pentru adulți la platforme sociale ca Facebook, X, Reddit, Wikipedia ș.a.;

- Obligă aceste platforme să verifice vârsta utilizatorilor (prin scanare de carte de identitate, prezentare fotografie reală, printre altele);

- În caz de neconformare platformele pot fi amendate cu peste 20 de milioane de euro sau cu echivalentul a 10% din cifra de afaceri la nivel global a deținătorului platformei (în cazul facebook, de exemplu, ar fi vorba despre câteva miliarde de dolari);

Citește și
elon musk
Musk critică Wikipedia din cauza unei referinţe la salutul său polemic. „Nu este fericit că Wikipedia nu este de vânzare”

- Printre principalele critici aduse se numără: pierderea anonimității în mediul online (ceea ce poate deschide poarta spre abuzuri din partea autorităților), faptul că informațiile sunt stocate de terți (risc mare de corupere a datelor, ca bazele de date să fie „sparte” și apoi folosite în diverse scopuri precum și faptul că, în final, se poate vorbi despre un Big Brother (sistem totalitar care urmărește permanent viața cetățenilor în intimitatea lor) care amenință atât libertatea de opinie cât și accesul la informații.

- primele zile de la aplicare au fost haotice. Multe platforme fie nu aveau încă sisteme de verificare a vârstei fie au preferat, pur și simplu, să cenzureze direct (majoritar cu IA) conținutul online pentru a se feri de amenzi. 

Wikipedia a pierdut o luptă dar războiul continuă

Demersul Wikimedia, compania care deține cea mai mare bibilotecă online - Wikipedia de ataca în instanță nu atât legea în sine cât normele ei de aplicare a fost salutat de o parte importantă a societății civile, relatează The Guardian.

Fundația Wikimedia a declarat că ar putea fi nevoită să reducă semnificativ numărul utilizatorilor care pot accesa site-ul pentru a respecta reglementările, dacă Ofcom (omologul ANCOM - instituție care reglementeaza telefonia, internetul ș.a.) îl clasifică drept furnizor de categoria întâi.

Fiind o organizație non-profit, Wikimedia afirmă că s-ar confrunta cu mari dificultăți în îndeplinirea cerințelor tehnologice și de personal necesare pentru respectarea obligațiilor legale, care includ verificarea utilizatorilor, protecții stricte și responsabilități regulate de raportare pentru a preveni răspândirea conținutului dăunător.

Fundația a estimat că numărul utilizatorilor din Marea Britanie ar trebui redus cu aproximativ trei sferturi pentru ca Wikipedia să nu mai fie considerată serviciu de categoria întâi.

Wikipedia susține că este diferită de alte site-uri așteptate să fie clasificate drept furnizori de categoria întâi, precum Facebook, X sau Instagram, deoarece este condusă de o organizație caritabilă, iar utilizatorii săi întâlnesc în general doar conținutul pe care îl caută.

Judecătorul a respins inițial provocarea legală a Wikipedia pe mai multe motive, dar a subliniat că site-ul „oferă o valoare semnificativă pentru libertatea de exprimare” și că hotărârea nu dă Ofcom sau guvernului „lumini verzi pentru a implementa un regim care să împiedice semnificativ funcționarea Wikipedia”.

Orice decizie de clasificare a Wikipedia drept furnizor de categoria unu trebuie să fie „justificată ca fiind proporțională și să nu constituie o încălcare a dreptului la libertatea de exprimare”, a spus judecătorul. Totodată, el a precizat că este „prematur” să se pronunțe, deoarece Ofcom încă nu a luat o decizie în acest sens.

Dacă Ofcom va decide să claseze Wikipedia drept serviciu de categoria unu, ceea ce ar putea împiedica funcționarea sa în forma actuală, judecătorul a sugerat ca secretarul pentru tehnologie, Peter Kyle, să ia în considerare modificarea reglementărilor sau excluderea anumitor categorii de servicii din lege. De asemenea, Wikipedia ar putea face o nouă contestație în instanță dacă acest lucru nu se întâmplă.

Phil Bradley-Schmieg, consilier principal al Fundației Wikimedia, a declarat:

Deși decizia nu oferă protecțiile legale imediate pentru Wikipedia pe care le așteptam, hotărârea instanței a subliniat responsabilitatea Ofcom și a guvernului britanic de a asigura protecția Wikipedia pe măsură ce Online Safety Act este implementată. Judecătorul a recunoscut ‘valoarea semnificativă’ a Wikipedia, siguranța utilizatorilor săi, precum și daunele pe care o clasificare greșită și obligațiile impuse prin lege le-ar putea avea asupra drepturilor omului ale colaboratorilor voluntari ai Wikipedia.”

Cecilia Ivimy KC, reprezentantă a guvernului, a spus că miniștrii au revizuit ghidul Ofcom și au analizat în mod special dacă Wikipedia ar trebui exceptată de la reglementări, dar au respins această opțiune.

Ea a precizat că s-a decis că Wikipedia „este în principiu un serviciu adecvat pentru impunerea obligațiilor de categoria 1” și că decizia ministerială „nu a fost lipsită de temei rezonabil și nici irațională”.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Salutăm hotărârea Curții Superioare de astăzi, care ne va ajuta să continuăm implementarea Online Safety Act pentru a crea o lume online mai sigură pentru toată lumea.”

Ce site-uri sunt afectate de prevederile legii

Unele site-uri cunoscute au introdus verificări sporite ale vârstei, iar Reddit a implementat un sistem pentru a bloca accesul persoanelor sub 18 ani la anumite conținuturi considerate „pentru adulți”.

Regulatorul Ofcom a confirmat că și platforme precum X (fost Twitter) și Grindr au aplicat verificări stricte. X a hotărât să folosească tehnologie AI pentru estimarea vârstei prin scanare facială.

De asemenea, Telegram folosește scanări faciale pentru a verifica dacă utilizatorii sunt majori, iar Discord oferă opțiuni de verificare prin scanare facială sau prin act de identitate.

Bluesky va oferi utilizatorilor din Marea Britanie mai multe metode de verificare.

Noile reguli au vizat o gamă largă de servicii online, inclusiv platforme de social media (Facebook, Instagram), aplicații de întâlniri (Tinder, Bumble), forumuri online, servicii de partajare video și foto (YouTube, TikTok), platforme de gaming, aplicații de mesagerie (WhatsApp, Messenger) și motoare de căutare (Google, Bing).

Potrivit Online Safety Act (Legea Siguranței Online), platformele trebuie să protejeze utilizatorii, în special copiii, de conținut ilegal și dăunător, să verifice vârsta utilizatorilor când este cazul și să elimine materialele care încalcă legea.

Ofcom are autoritatea de a sancționa și chiar de a bloca accesul la site-urile care nu respectă aceste reguli.

Aceste măsuri au fost implementate cu scopul unei încercări de a face internetul mai sigur pentru toți utilizatorii, prin responsabilizarea platformelor online în protejarea utilizatorilor de conținut periculos.

Implementarea Legii privind Siguranța Online în Marea Britanie a fost o provocare dificilă, pe măsură ce dezbaterile privind măsurile de verificare a vârstei continuă. Aceasta reprezintă un caz de referință în legislația privind siguranța digitală, cu toate dificultățile și lecțiile aferente, potrivit biometricupdate.com.

Deși legea vizează în special conținutul pornografic și alte materiale dăunătoare copiilor, cum ar fi materialele de abuz sexual asupra minorilor, aplicarea sa a afectat utilizatori dincolo de aceste domenii, care sunt nevoiți să prezinte acte de identitate pentru verificarea vârstei sau să suporte proceduri biometrice de recunoaștere facială.

Cele mai tinere femei din lume care au cucerit cele Șapte Vârfuri și cei mai înalți vulcani sunt două surori gemene din Iași

Sursa: The Guardian

Etichete: Marea Britanie, guvern, wikipedia,

Dată publicare: 12-08-2025 20:03

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
George Simion „a devenit” „președinte al Ciadului”. Pagina de Wikipedia a țării a fost modificată | FOTO
Stiri Diverse
George Simion „a devenit” „președinte al Ciadului”. Pagina de Wikipedia a țării a fost modificată | FOTO

George Simion este ironizat și apare ca fiind președintele țării africane Ciad pe enciclopedia online Wikipedia. Gluma vine după ce liderul AUR a făcut o gafă, duminică, pe rețelele de socializare.

Musk critică Wikipedia din cauza unei referinţe la salutul său polemic. „Nu este fericit că Wikipedia nu este de vânzare”
Stiri externe
Musk critică Wikipedia din cauza unei referinţe la salutul său polemic. „Nu este fericit că Wikipedia nu este de vânzare”

Miliardarul Elon Musk a criticat Wikipedia, unde pagina care îi este dedicată acum face referire la salutul său polemic la inaugurarea lui Donald Trump, considerat de unii nazist.

Jocul săptămânii, la ILIKEIT. Skull and Bones a costat 200 milioane de dolari și s-a lucrat 11 ani la el
iLikeIT
Jocul săptămânii, la ILIKEIT. Skull and Bones a costat 200 milioane de dolari și s-a lucrat 11 ani la el

Skull and Bones este un joc cu pirați - de aventură construit inspirat masiv de Assasins Creed Black Flag. Ce e interesant - conform paginii Wikipedia - dezvoltarea acestui joc a costat 200 de milioane de dolari, căci s-a lucrat la el 11 ani.

De la Illuminati la Bigfoot și Zona 51. Topul celor mai populare teorii ale conspirației
Stiri externe
De la Illuminati la Bigfoot și Zona 51. Topul celor mai populare teorii ale conspirației

Existența Illuminati este cea mai populară teorie a conspirației de pe Wikipedia, cu peste trei milioane de vizualizări ale paginii în ultimul an.    

Top 25 cele mai populare articole de pe Wikipedia din 2023. Care a fost cel mai citit subiect al anului
Stiri Diverse
Top 25 cele mai populare articole de pe Wikipedia din 2023. Care a fost cel mai citit subiect al anului

A fost publicată o listă cu cele mai populare articole de pe Wikipedia din anul 2023. Primul loc în top este ocupat de ChatGPT, urmat de decesele anului și Cupa Mondială de Cricket. Pe locul 25 se află articolele despre Andrew Tate.

Recomandări
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 August 2025

49:47

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12