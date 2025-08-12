Continuă haosul din Marea Britanie după adoptarea „Legii siguranței online” - caracterizată drept un Big Brother Digital

Platforma Wikipedia a primit permisiunea de la un judecător să conteste în continuare noua lege care privește siguranța online (Online Safety Act).

Important de reținut, pe scurt: Legea, prezentată ca o soluție pentru reducerea expunerii minorilor la un conținut online nepotrivit, periculos, a intrat în vigoare, în Marea Britanie, pe 25 Iulie. A fost adoptată de parlamentul UK pe 26 octombrie 2023.

- Vizează platformele pe care utilizatorii pot interacționa cu alți utilizatori: de la site-uri cu un conținut strict pentru adulți la platforme sociale ca Facebook, X, Reddit, Wikipedia ș.a.;

- Obligă aceste platforme să verifice vârsta utilizatorilor (prin scanare de carte de identitate, prezentare fotografie reală, printre altele);

- În caz de neconformare platformele pot fi amendate cu peste 20 de milioane de euro sau cu echivalentul a 10% din cifra de afaceri la nivel global a deținătorului platformei (în cazul facebook, de exemplu, ar fi vorba despre câteva miliarde de dolari);

- Printre principalele critici aduse se numără: pierderea anonimității în mediul online (ceea ce poate deschide poarta spre abuzuri din partea autorităților), faptul că informațiile sunt stocate de terți (risc mare de corupere a datelor, ca bazele de date să fie „sparte” și apoi folosite în diverse scopuri precum și faptul că, în final, se poate vorbi despre un Big Brother (sistem totalitar care urmărește permanent viața cetățenilor în intimitatea lor) care amenință atât libertatea de opinie cât și accesul la informații.

- primele zile de la aplicare au fost haotice. Multe platforme fie nu aveau încă sisteme de verificare a vârstei fie au preferat, pur și simplu, să cenzureze direct (majoritar cu IA) conținutul online pentru a se feri de amenzi.

Wikipedia a pierdut o luptă dar războiul continuă

Demersul Wikimedia, compania care deține cea mai mare bibilotecă online - Wikipedia de ataca în instanță nu atât legea în sine cât normele ei de aplicare a fost salutat de o parte importantă a societății civile, relatează The Guardian.

Fundația Wikimedia a declarat că ar putea fi nevoită să reducă semnificativ numărul utilizatorilor care pot accesa site-ul pentru a respecta reglementările, dacă Ofcom (omologul ANCOM - instituție care reglementeaza telefonia, internetul ș.a.) îl clasifică drept furnizor de categoria întâi.

Fiind o organizație non-profit, Wikimedia afirmă că s-ar confrunta cu mari dificultăți în îndeplinirea cerințelor tehnologice și de personal necesare pentru respectarea obligațiilor legale, care includ verificarea utilizatorilor, protecții stricte și responsabilități regulate de raportare pentru a preveni răspândirea conținutului dăunător.

Fundația a estimat că numărul utilizatorilor din Marea Britanie ar trebui redus cu aproximativ trei sferturi pentru ca Wikipedia să nu mai fie considerată serviciu de categoria întâi.

Wikipedia susține că este diferită de alte site-uri așteptate să fie clasificate drept furnizori de categoria întâi, precum Facebook, X sau Instagram, deoarece este condusă de o organizație caritabilă, iar utilizatorii săi întâlnesc în general doar conținutul pe care îl caută.

Judecătorul a respins inițial provocarea legală a Wikipedia pe mai multe motive, dar a subliniat că site-ul „oferă o valoare semnificativă pentru libertatea de exprimare” și că hotărârea nu dă Ofcom sau guvernului „lumini verzi pentru a implementa un regim care să împiedice semnificativ funcționarea Wikipedia”.

Orice decizie de clasificare a Wikipedia drept furnizor de categoria unu trebuie să fie „justificată ca fiind proporțională și să nu constituie o încălcare a dreptului la libertatea de exprimare”, a spus judecătorul. Totodată, el a precizat că este „prematur” să se pronunțe, deoarece Ofcom încă nu a luat o decizie în acest sens.

Dacă Ofcom va decide să claseze Wikipedia drept serviciu de categoria unu, ceea ce ar putea împiedica funcționarea sa în forma actuală, judecătorul a sugerat ca secretarul pentru tehnologie, Peter Kyle, să ia în considerare modificarea reglementărilor sau excluderea anumitor categorii de servicii din lege. De asemenea, Wikipedia ar putea face o nouă contestație în instanță dacă acest lucru nu se întâmplă.

Phil Bradley-Schmieg, consilier principal al Fundației Wikimedia, a declarat:

„Deși decizia nu oferă protecțiile legale imediate pentru Wikipedia pe care le așteptam, hotărârea instanței a subliniat responsabilitatea Ofcom și a guvernului britanic de a asigura protecția Wikipedia pe măsură ce Online Safety Act este implementată. Judecătorul a recunoscut ‘valoarea semnificativă’ a Wikipedia, siguranța utilizatorilor săi, precum și daunele pe care o clasificare greșită și obligațiile impuse prin lege le-ar putea avea asupra drepturilor omului ale colaboratorilor voluntari ai Wikipedia.”

Cecilia Ivimy KC, reprezentantă a guvernului, a spus că miniștrii au revizuit ghidul Ofcom și au analizat în mod special dacă Wikipedia ar trebui exceptată de la reglementări, dar au respins această opțiune.

Ea a precizat că s-a decis că Wikipedia „este în principiu un serviciu adecvat pentru impunerea obligațiilor de categoria 1” și că decizia ministerială „nu a fost lipsită de temei rezonabil și nici irațională”.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Salutăm hotărârea Curții Superioare de astăzi, care ne va ajuta să continuăm implementarea Online Safety Act pentru a crea o lume online mai sigură pentru toată lumea.”

Ce site-uri sunt afectate de prevederile legii

Unele site-uri cunoscute au introdus verificări sporite ale vârstei, iar Reddit a implementat un sistem pentru a bloca accesul persoanelor sub 18 ani la anumite conținuturi considerate „pentru adulți”.

Regulatorul Ofcom a confirmat că și platforme precum X (fost Twitter) și Grindr au aplicat verificări stricte. X a hotărât să folosească tehnologie AI pentru estimarea vârstei prin scanare facială.

De asemenea, Telegram folosește scanări faciale pentru a verifica dacă utilizatorii sunt majori, iar Discord oferă opțiuni de verificare prin scanare facială sau prin act de identitate.

Bluesky va oferi utilizatorilor din Marea Britanie mai multe metode de verificare.

Noile reguli au vizat o gamă largă de servicii online, inclusiv platforme de social media (Facebook, Instagram), aplicații de întâlniri (Tinder, Bumble), forumuri online, servicii de partajare video și foto (YouTube, TikTok), platforme de gaming, aplicații de mesagerie (WhatsApp, Messenger) și motoare de căutare (Google, Bing).

Potrivit Online Safety Act (Legea Siguranței Online), platformele trebuie să protejeze utilizatorii, în special copiii, de conținut ilegal și dăunător, să verifice vârsta utilizatorilor când este cazul și să elimine materialele care încalcă legea.

Ofcom are autoritatea de a sancționa și chiar de a bloca accesul la site-urile care nu respectă aceste reguli.

Aceste măsuri au fost implementate cu scopul unei încercări de a face internetul mai sigur pentru toți utilizatorii, prin responsabilizarea platformelor online în protejarea utilizatorilor de conținut periculos.

Implementarea Legii privind Siguranța Online în Marea Britanie a fost o provocare dificilă, pe măsură ce dezbaterile privind măsurile de verificare a vârstei continuă. Aceasta reprezintă un caz de referință în legislația privind siguranța digitală, cu toate dificultățile și lecțiile aferente, potrivit biometricupdate.com.

Deși legea vizează în special conținutul pornografic și alte materiale dăunătoare copiilor, cum ar fi materialele de abuz sexual asupra minorilor, aplicarea sa a afectat utilizatori dincolo de aceste domenii, care sunt nevoiți să prezinte acte de identitate pentru verificarea vârstei sau să suporte proceduri biometrice de recunoaștere facială.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













