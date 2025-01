Musk critică Wikipedia din cauza unei referinţe la salutul său polemic. „Nu este fericit că Wikipedia nu este de vânzare”

Dar Jimmy Wales, fondatorul celebrei enciclopedii online, a precizat că nu intenţionează să se lase intimidat.

În calitate de proprietar majoritar al X, Elon Musk a permis răspândirea şi mai multor dezinformări şi, îl acuză criticii săi, a promovat ideile dreptei radicale, începând cu cele ale susţinătorilor preşedintelui american Donald Trump, cu care a devenit foarte apropiat.

Jimmy Wales vrea să fie campionul neutralităţii şi al faptelor dovedite.

Obiectivul Wikipedia este de a permite editorilor să creeze un conţinut "clar şi care să recunoască diferitele puncte de vedere care există", în ciuda "creşterii diviziunii, partizanatului, războaielor culturale şi a tuturor celorlalte", a declarat el în decembrie într-un interviu acordat Intelligencer.

La originea disputei recente a stat un gest deranjant făcut de Elon Musk în ziua învestirii lui Donald Trump. Pentru a saluta mulţimea, acesta şi-a ridicat ferm mâna într-un mod similar, potrivit detractorilor şi istoricilor săi, cu salutul nazist.

Începând de miercuri, acest gest, care a fost foarte comentat în Statele Unite şi în întreaga lume, a apărut pe pagina biografiei lui Elon Musk de pe Wikipedia, precum şi pe pagina dedicată salutului nazist.

Pe pagina lui Elon Musk, Wikipedia afirmă că gestul a fost „perceput de un număr de observatori ca un salut nazist", dar că miliardarul a negat acest lucru. Acest lucru nu l-a împiedicat pe Elon Musk să atace site-ul, acuzându-l că se face ecoul "propagandei" presei mainstream, una dintre ţintele sale preferate. El le-a cerut susţinătorilor săi să nu mai finanţeze Wikipedia.

„Fapte", nu propagandă, a replicat Jimmy Wales, tot pe X. "Elon nu este fericit că Wikipedia nu este de vânzare", a râs el, referindu-se la preluarea de către omul de afaceri în 2022 a X, apoi Twitter, pentru 44 de miliarde de dolari.

Gestionată de fundaţia non-profit Wikimedia, platforma este un fel de OZN în lumea tehnologiei, dominată acum de mastodonţi precum Google şi Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp). Platforma se consideră a fi unul dintre ultimele simboluri ale idealismului din primele zile ale internetului, oferind o voce utilizatorilor de internet din întreaga lume.

Fondată la 15 ianuarie 2001, Wikipedia a început în limba engleză, dar s-a răspândit rapid în întreaga lume, conţinutul fiind disponibil în prezent în peste 300 de limbi.

„Declinul încrederii în jurnalism şi politică este foarte puternic, ceea ce, în unele cazuri, se traduce prin faptul că oamenii se simt furioşi şi de a fi pierduţi', a simţit Jimmy Wales în interviul său cu Intelligencer.

Dar în cadrul comunităţii Wikipedia, a spus el, „continuăm să lucrăm, încercând să fim neutri şi clari".

După ce Elon Musk a cumpărat Twitter în 2022, pe care l-a redenumit X, echipele responsabile cu moderarea conţinutului au fost înlocuite de „note ale comunităţii", mesaje postate de utilizatori pentru a contrazice veridicitatea unui mesaj sau a-l califica prin adăugarea unui context.

Elon Musk susţine că apără astfel libertatea de exprimare, însă experţii consideră că platforma a devenit un refugiu pentru dezinformare.

