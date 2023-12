Top 25 cele mai populare articole de pe Wikipedia din 2023. Care a fost cel mai citit subiect al anului

Având în vedere creșterea rapidă a popularității, ChatGPT a fost cel mai citit articol de pe Wikipedia din acest an, strângând peste 49,4 milioane de vizualizări. ChatGPT a stabilit un record pentru baza de utilizatori cu cea mai rapidă creștere în februarie, adunând 100 de milioane de utilizatori activi în ianuarie. Alte companii de tehnologie au investit miliarde în dezvoltarea inteligenței artificiale generative rivală, scrie CNN.

„Este clar că oamenii au vrut să înțeleagă mai bine istoria și contextul din spatele tehnologiei ChatGPT în timp ce au experimentat-o”, a declarat Anusha Alikhan, director de comunicații la Fundația Wikimedia, într-un interviu acordat pentru CNN.

Top 25 cele mai populare articole de pe Wikipedia din 2023

1. ChatGPT

2. Decesele anului 2023

3. Cupa Mondială de Cricket 2023

4. Indian Premier League

5. Oppenheimer (film)

6. Cupa Mondială de Cricket

7. J. Robert Oppenheimer

8. Jawan (film)

9. 2023 Indian Premier League

10. Pathaan (film)

11. The Last of Us (serial TV)

12. Taylor Swift

13. Barbie (film)

14. Cristiano Ronaldo

15. Lionel Messi

16. Premier League

17. Matthew Perry

18. Statele Unite ale Americii

19. Elon Musk

20. Avatar: Calea apei

21. India

22. Lisa Marie Presley

23. Gardienii Galaxiei Vol. 3

24. Invazia rusă în Ucraina

25. Andrew Tate

Condusă de fundația nonprofit Wikimedia, Wikipedia a adunat până acum peste 84 de miliarde de vizualizări în 2023, conform datelor oferite de fundație pentru CNN.

Sursa: CNN Etichete: , , , Dată publicare: 11-12-2023 10:34