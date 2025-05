George Simion „a devenit” președinte al Ciadului. Pagina de Wikipedia a țării a fost modificată | FOTO

Pagina de Wikipedia a Ciadului a fost modificată, astfel că George Simion apare drept președinte al țării din 20 aprilie 2021.

Modificarea a fost postată pe rețelele de socializare de internauți.

Foto: Captură foto

Gluma la adresa statutului lui George Simion vine în contextul unei gafe pe care acesta a făcut-o duminică seară. El a anunțat pe X că este noul președinte al României, înainte de a fi finalizată numărarea voturilor, iar steagul folosit era cel al Ciadului.

”I am the New President of” (”Sunt noul președinte al”, în traducere, n. red.), a scris Simion pe X.com, după care a pus un emoji cu ... drapelul Ciadului.

Postarea a fost ulterior ștearsă.

X.com

Mesajul lui George Simion s-a viralizat rapid, fiind citit de peste 1 milion de utilizatori după doar o oră de la publicarea sa.

George Simion a obținut în al doilea tur al alegerilor prezidențiale un procent de 46,40% și a pierdut la o diferență de 7,20%.

Rezultatul final:

Nicușor Dan - 53,60 % (voturi 6.168.642)

George Simion - 46,40 % (voturi 5.339.053)

Primarul Capitalei a câștigat detașat votul din țară, în timp ce contracandidatul său a obținut cele mai multe voturi din diaspora.

Rezultatul în străinătate:

George Simion - 55,86 % (voturi 912.553)

Nicușor Dan - 44,14 % (voturi 720.996)

Rezultatul în România:

Nicușor Dan - 55,16 % (voturi 5.445.052)

George Simion - 44,84 % (voturi 4.426.247)

