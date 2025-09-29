Reacția oficială a Rusiei la posibilitatea ca Moscova să fie atacată cu rachete americane Tomahawk de Ucraina

Stiri externe
29-09-2025 | 20:04
×
Codul embed a fost copiat

Donald Trump este de acord ca ucrainenii să lovească în Rusia cu rachete americane cu rază lungă de acțiune. O spune emisarul său special pentru Ucraina.

autor
Stirileprotv

În acest timp, Volodimir Zelenski avertizează că: „Rusia folosește petroliere din flota sa fantomă, pentru a lansa drone împotriva țărilor europene''. Zelenski pare că se referă la recentele incursiuni ale rușilor în Polonia și România.

Mai mult de 12 ore - de sâmbătă noaptea până duminică dimineața- rușii au atacat cu aproape 600 de drone și peste 40 de rachete Kievul și împrejurimile, dar și Odesa sau Zaporojie, în sud.

Volodimir Zelenski: „Asta definește Rusia - ceea ce face, nu ceea ce spune, sau semnalele pe care le transmite lumii. Moscova a respins toate propunerile autentice de pace și merită să suporte presiuni dure.”

Același Zelenski a acuzat Rusia că lansează dronele care intră în spațiul aerian al țărilor europene folosindu-se de flota sa „fantomă", adică petrolierele pe care le utilizează în special pentru a ocoli sancțiunile internaționale.

Citește și
Trump si Zelenski
The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane

Volodimir Zelenski: Există rapoarte de la serviciile de informații care indică faptul că rușii folosesc petroliere pentru a lansa și opera drone împotriva țărilor europene. Acesta este încă un motiv în plus pentru care Marea Baltică și alte mări trebuie să fie închise pentru petrolierele rusești – cel puțin pentru "flota fantomă".

Pe de altă parte, administrația Trump ia în considerare solicitarea Kievului de a obține rachete de croazieră Tomahawk, cu rază de acțiune de până la 2.500 kilometri, cu care ar putea să lovească adânc pe teritoriul Federației ruse, până la Moscova.

Reporter: Spuneți, totuși, că poziția președintelui (Trump) este că Ucraina poate efectua lovituri la mare distanță în Rusia, și că acest lucru a fost autorizat de președinte?

Keith Kellogg, emisar special pentru Ucraina: „Cred că, observând ceea ce a spus președintele, și ceea ce a spus vicepreședintele Vance, precum și secretarul Rubio, răspunsul este "da". Folosiți capacitatea de a lovi adânc. Nu există așa-numite sanctuare.

Peskov: „Tomahawk-urile nu ar putea modifica dinamica”

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Federației Ruse: „Chiar dacă SUA ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei, nimic nu s-ar schimba pe front. Tomahawk-urile nu ar putea modifica dinamica.

Rachetele Tomahawk ar urma să fie vândute europenilor, care să le livreze mai departe Ucrainei.

Dar...

J.D Vance, vicepreședintele Statelor Unite: Președintele vă lua decizia finală în această chestiune. Pot doar să vă spun că în prezent se duc discuții despre asta.

Potrivit publicației americane Axios, Zelenski i-a cerut, săptămâna trecută, lui Trump, rachete Tomahawk, pentru a-l presa astfel pe Vladimir Putin să facă pace. Solicitarea a fost făcută în timpul întrevederii, cu uşile închise, Zelenski-Trump, de la New York, cu ocazia Adunării Generale a ONU.

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, moscova, dmitri peskov, rachete,

Dată publicare: 29-09-2025 20:04

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
JD Vance: SUA analizează solicitarea formulată de Ucraina pentru rachete cu rază de acţiune lungă Tomahawk
Stiri externe
JD Vance: SUA analizează solicitarea formulată de Ucraina pentru rachete cu rază de acţiune lungă Tomahawk

SUA analizează solicitarea Ucrainei de a obţine rachete Tomahawk cu rază de acţiune lungă pentru efortul său de respingere a invadatorilor ruşi, a declarat duminică vicepreşedintele american JD Vance, informează Reuters.

The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane
Stiri externe
The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane

Președintele SUA, Donald Trump, este pregătit să ridice restricția care împiedică Forțele Armate Ucrainene să lanseze atacuri pe teritoriul rusesc folosind arme cu rază lungă de acțiune fabricate în America.

Zelenski i-a cerut lui Trump rachete Tomahawk în marja Adunării ONU. Solicitarea a fost discutată cu ușile închise
Stiri externe
Zelenski i-a cerut lui Trump rachete Tomahawk în marja Adunării ONU. Solicitarea a fost discutată cu ușile închise

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-ar fi cerut preşedintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk.

Germania vrea să devină vârful de lance al reînarmării Europei. Contract de 1,2 miliarde de dolari cu SUA, pentru rachete
Stiri Economice
Germania vrea să devină vârful de lance al reînarmării Europei. Contract de 1,2 miliarde de dolari cu SUA, pentru rachete

Autorităţile americane au anunţat joi că şi-au dat acordul pentru vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente conexe, cu o valoare totală de 1,23 miliarde de dolari, către Germania, un aliat angajat într-o "cursă a înarmărilor".

Rusia a lovit cu rachete Iskander o bază de instrucţie a armatei ucrainene
Stiri externe
Rusia a lovit cu rachete Iskander o bază de instrucţie a armatei ucrainene

Un atac rusesc cu rachete asupra unei baze militare de instrucţie în Ucraina a provocat miercuri victime în rândul soldaţilor ucraineni, a anunţat armata ucraineană, potrivit agenţiilor DPA şi EFE.

Recomandări
Guvernul menit să salveze bugetul face rectificare pe deficit majorat. Jumătate din banii „în plus” merg direct la creditori
Stiri Economice
Guvernul menit să salveze bugetul face rectificare pe deficit majorat. Jumătate din banii „în plus” merg direct la creditori

Rectificarea bugetară pentru 2025, cuprinsă într-un proiect de ordonanță de urgență, a fost publicat de Ministerul Finanțelor în procedura de transparență publică, luni seară.

Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101
Stiri externe
Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101

Moldova spune „PAS” Rusiei și alege să rămână pe drumul european, în urma unui scrutin marcat de presiuni uriașe, campanii de dezinformare și tentative de cumpărare de voturi.

Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său
Stiri Justitie
Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său

Ministerul Justiției a anunțat, luni, într-un comunicat, că - la solicitarea statului român - autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a altor doi cetățeni români.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 Septembrie 2025

49:45

Alt Text!
La Măruță
29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28