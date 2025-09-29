Reacția oficială a Rusiei la posibilitatea ca Moscova să fie atacată cu rachete americane Tomahawk de Ucraina

Donald Trump este de acord ca ucrainenii să lovească în Rusia cu rachete americane cu rază lungă de acțiune. O spune emisarul său special pentru Ucraina.

În acest timp, Volodimir Zelenski avertizează că: „Rusia folosește petroliere din flota sa fantomă, pentru a lansa drone împotriva țărilor europene''. Zelenski pare că se referă la recentele incursiuni ale rușilor în Polonia și România.

Mai mult de 12 ore - de sâmbătă noaptea până duminică dimineața- rușii au atacat cu aproape 600 de drone și peste 40 de rachete Kievul și împrejurimile, dar și Odesa sau Zaporojie, în sud.

Volodimir Zelenski: „Asta definește Rusia - ceea ce face, nu ceea ce spune, sau semnalele pe care le transmite lumii. Moscova a respins toate propunerile autentice de pace și merită să suporte presiuni dure.”

Același Zelenski a acuzat Rusia că lansează dronele care intră în spațiul aerian al țărilor europene folosindu-se de flota sa „fantomă", adică petrolierele pe care le utilizează în special pentru a ocoli sancțiunile internaționale.

Volodimir Zelenski: „Există rapoarte de la serviciile de informații care indică faptul că rușii folosesc petroliere pentru a lansa și opera drone împotriva țărilor europene. Acesta este încă un motiv în plus pentru care Marea Baltică și alte mări trebuie să fie închise pentru petrolierele rusești – cel puțin pentru "flota fantomă".

Pe de altă parte, administrația Trump ia în considerare solicitarea Kievului de a obține rachete de croazieră Tomahawk, cu rază de acțiune de până la 2.500 kilometri, cu care ar putea să lovească adânc pe teritoriul Federației ruse, până la Moscova.

Reporter: Spuneți, totuși, că poziția președintelui (Trump) este că Ucraina poate efectua lovituri la mare distanță în Rusia, și că acest lucru a fost autorizat de președinte?

Keith Kellogg, emisar special pentru Ucraina: „Cred că, observând ceea ce a spus președintele, și ceea ce a spus vicepreședintele Vance, precum și secretarul Rubio, răspunsul este "da". Folosiți capacitatea de a lovi adânc. Nu există așa-numite sanctuare.”

Peskov: „Tomahawk-urile nu ar putea modifica dinamica”

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Federației Ruse: „Chiar dacă SUA ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei, nimic nu s-ar schimba pe front. Tomahawk-urile nu ar putea modifica dinamica.”

Rachetele Tomahawk ar urma să fie vândute europenilor, care să le livreze mai departe Ucrainei.

Dar...

J.D Vance, vicepreședintele Statelor Unite: „Președintele vă lua decizia finală în această chestiune. Pot doar să vă spun că în prezent se duc discuții despre asta.”

Potrivit publicației americane Axios, Zelenski i-a cerut, săptămâna trecută, lui Trump, rachete Tomahawk, pentru a-l presa astfel pe Vladimir Putin să facă pace. Solicitarea a fost făcută în timpul întrevederii, cu uşile închise, Zelenski-Trump, de la New York, cu ocazia Adunării Generale a ONU.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













