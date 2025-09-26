Statele UE au început dezbaterea despre un împrumut pentru Ucraina finanţat direct din activele Rusiei

Stiri externe
26-09-2025 | 19:28
oameni pe strada, ucraina
Shutterstock

Statele membre ale UE discută propunerea Comisiei Europene privind un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, finanțat din activele rusești înghețate, fără a recurge la confiscarea acestora.

autor
Ioana Andreescu

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat pe 10 septembrie ideea unui împrumut acordat Ucrainei din activele ruseşti şi pe care Kievul să-l ramburseze numai după ce Rusia îi plăteşte "reparaţii de război".

Donald Trump refuză ca SUA să mai finanţeze ajutoare financiare

În timp ce preşedintele american Donald Trump refuză ca SUA să mai finanţeze ajutoare financiare şi militare pentru Ucraina în războiul cu Rusia şi lasă acest sprijin pe seama europenilor, UE caută noi surse de finanţare pentru a continua să ajute Kievul, într-un moment în care perspectivele de pace se îndepărtează.

În urma invaziei ruse în Ucraina, statele UE împreună cu cele din G7 au blocat accesul Rusiei la circa 300 de miliarde de euro din rezervele sale valutare sau în aur. Din această sumă, UE a îngheţat active ale Băncii Centrale ruse în valoare de circa 200 de miliarde de euro, cea mai mare parte a acestei sume, aproximativ 185 de miliarde de euro, fiind depozitată în Belgia sub forma de titluri de valoare şi sume cash.

Casa de compensare Euroclear se ocupă de gestionarea acestor active din Belgia, care au ajuns deja la scadenţă sau vor ajunge la scadenţă în acest an, prin urmare sumele pot fi transformate în lichidităţi, a explicat Comisia Europeană într-un document prezentat celor 27 de state membre ale UE.

Citește și
drone
Reuters: România va produce drone împreună cu Ucraina. Vor trece 7 ani pentru a-și întări apărarea antiaeriană

Ideea este aşadar ca UE să preia aceste lichidităţi pentru a finanţa apoi un împrumut de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, pe care aceasta din urmă îl va rambursa doar dacă Rusia îi plăteşte despăgubiri de război. Dacă Moscova refuză, sancţiunile UE vor rămâne în vigoare şi de asemenea activele vor rămâne îngheţate.

Statele UE vor avea sarcina de a rambursa

Totuşi, dacă UE decide să ridice sancţiunile fără ca Rusia să fi plătit Ucrainei despăgubiri, statele UE vor avea sarcina de a rambursa Euroclear astfel încât aceasta să poată elibera fondurile către Rusia.

Însă Comisia Europeană, conform propunerii prezentate, doreşte să condiţioneze explicit ridicarea sancţiunilor de plata de către Rusia a unor "reparaţii de război" Ucrainei.

Comisia Europeană susţine că nu ar fi vorba despre o confiscare a activelor ruseşti şi că prin garanţiile oferite către Euroclear de către statele UE s-ar evita riscul unei reacţii negative din partea pieţelor financiare şi al destabilizării monedei euro.

Dar cum este greu de presupus că Rusia, cel puţin sub conducerea lui Vladimir Putin, va accepta vreodată să plătească Ucrainei reparaţii de război, iniţiativa propusă de Comisia Europeană implică de fapt o confiscare a activelor ruseşti.

Numeroase state membre ale UE, inclusiv Germania, Franţa sau Belgia, afirmă că se opun unei asemenea confiscări. Totuşi, cancelarul german Friedrich Merz a prezentat şi el joi o propunere asemănătoare cu cea a Comisiei Europene, susţinând la rândul său că aceasta nu ar presupune confiscarea activelor ruseşti, deşi în practică este ceea ce s-ar întâmpla în condiţiile în care Rusia nu plăteşte despăgubiri Ucrainei.

Propunerea urmează să fie dezbătută de liderii europeni

În schimb, premierul belgian Bart de Wever a dezaprobat categoric propunerea Comisiei Europene şi interpretările cuprinse în aceasta. "Să i se confişte banii lui Putin şi noi să fim lăsaţi cu riscurile, asta nu se va întâmpla, vreau să fiu clar. Nu se va întâmpla!", a indicat şeful guvernului belgian în faţa presei.

Propunerea urmează să fie dezbătută de liderii europeni la un summit informal ce se va desfăşura săptămâna viitoare la Copenhaga.

Dobânzile generate de activele ruseşti îngheţate în Occident au fost deja folosite pentru finanţarea unor ajutoare militare destinate Ucrainei.

Dar confiscarea lor, deşi dorită de numeroşi politicieni occidentali, a fost cel puţin până în prezent evitată, date fiind numeroasele obstacole de natură juridică, geopolitică şi financiară, cum ar fi de pildă riscul de a tulbura pieţele financiare internaţionale şi de slăbire a monedei euro, plus că Moscova, care a descris îngheţarea activelor sale drept un "furt", a ameninţat cu represalii dacă o asemenea idee va fi pusă în practică.

Ce se știe despre focarul de infecţie de la Spitalul "Sf. Maria" Iaşi, unde șase copii au murit. IPJ Iaşi s-a autosesizat

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, uniunea europeana, ajutoare,

Dată publicare: 26-09-2025 19:28

Articol recomandat de sport.ro
David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
Citește și...
Şefa diplomaţiei europene, mesaj pentru Donald Trump: Europa nu poate sprijini singură Ucraina în războiul cu Rusia
Stiri externe
Şefa diplomaţiei europene, mesaj pentru Donald Trump: Europa nu poate sprijini singură Ucraina în războiul cu Rusia

Europa nu poate sprijini singură Ucraina în războiul cu Rusia, a avertizat Kaja Kallas, șefa diplomației UE, într-un interviu pentru Politico, evocând promisiunea lui Donald Trump de a pune capăt conflictului.

Reuters: România va produce drone împreună cu Ucraina. Vor trece 7 ani pentru a-și întări apărarea antiaeriană
Stiri Diverse
Reuters: România va produce drone împreună cu Ucraina. Vor trece 7 ani pentru a-și întări apărarea antiaeriană

România ar putea produce drone împreună cu Ucraina, prin fondurile SAFE la care are acces, dar va dura 7 ani până va dispune de un sistem de apărare antiaeriană multi-stratificat, performant, potrivit Reuters.

 

Acuzații foarte grave: Volodimir Zelenski susține că Ungaria, membru NATO, a survolat Ucraina cu drone de spionaj
Stiri externe
Acuzații foarte grave: Volodimir Zelenski susține că Ungaria, membru NATO, a survolat Ucraina cu drone de spionaj

Ucraina suspectează Ungaria că ar fi efectuat zboruri cu drone de recunoaştere în spaţiul său aerian, a afirmat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmit agenţiile AFP şi EFE.

Recomandări
Mama unei fete decedate la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, acuzații grave după focarul de infecție: Nu foloseau mănuși sterile
Stiri actuale
Mama unei fete decedate la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, acuzații grave după focarul de infecție: Nu foloseau mănuși sterile

Șase copii au murit în ultimele trei săptămâni la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, în secția de Terapie Intensivă, unde a fost descoperită o bacterie agresivă.

Deportarea românilor din Marea Britanie ar fi costat guvernul sute de mii de lire sterline. Și condamnații au primit bani
Stiri actuale
Deportarea românilor din Marea Britanie ar fi costat guvernul sute de mii de lire sterline. Și condamnații au primit bani

Scandal în Marea Britanie, după ce 47 de migranți români condamnați acolo au fost trimiși cu un zbor charter în țară, după executarea pedepselor, iar un jurnalist a filmat deportarea.

Reacția furibundă a Ungariei după ce Zelenski a acuzat că ar fi trimis drone deasupra Ucrainei: „Începe să o ia razna”
Stiri externe
Reacția furibundă a Ungariei după ce Zelenski a acuzat că ar fi trimis drone deasupra Ucrainei: „Începe să o ia razna”

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „începe să o ia razna”, după ce acesta a susținut că drone, posibil aparținând Ungariei, ar fi pătruns ilegal în spațiul aerian al Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Septembrie 2025

48:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 26 Septembrie 2025

01:44:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28